Jornada de placas para mototaxis: INTT activa operativo

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) llevó a cabo una jornada especial de atención dirigida a conductores de vehículos de dos ruedas.

De acuerdo con el reporte en NDP, la actividad se realizó en respuesta a las solicitudes de formalización del servicio de mototaxis.

A través de su oficina en La Cañada de Urdaneta, estado Zulia, el INTT atendió a 100 prestadores de servicio, en un esfuerzo por avanzar hacia un transporte público más seguro, legal y ordenado.

Jornada de placas para mototaxis

Esta jornada congregó a las cooperativas de mototaxis locales. Además, contó con la presencia del alcalde Roberto Soto, quien fue convocado por el INTT para participar en esta entrega oficial de matrículas amarillas, símbolo de legalidad y reconocimiento para los mototaxistas.

De igual modo, se informó que la iniciativa tuvo como objetivo principal fortalecer el transporte alternativo, garantizar la seguridad vial y brindar mayor confianza a los usuarios que emplean este medio de transporte para llegar a sus hogares o lugares de trabajo.

En tal sentido, el alcalde Soto recalcó que “la vida de los ciudadanos es una prioridad”. Asimismo, subrayó la importancia del trabajo conjunto entre el gobierno municipal y el INTT.

También puede visitar nuestra sección Comunidad

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube