INTT: pasos y requisitos para tramitar el permiso de vehículo sobre vehículo

En el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (INTT) puedes tramitar el permiso de vehículo sobre vehículo, permisología necesaria en caso de trasladar un vehículo sobre otro a cualquier parte del territorio nacional.

Requisitos y cómo solicitarlo

  • Planilla de solicitud de Autorización para la circulación de Transporte Terrestre de Carga (Descargarla en el portal web del INTT)
  • Fotocopia simple de formato de flota vehicular vigente
  • Copia del certificado de registro de vehículo y póliza de responsabilidad civil vigente
  • Pagar aranceles

Este permiso se puede tramitar en cualquier del INTT en el país. 

Viernes 05 de Septiembre - 2025
