INTT: conozca los documentos que debe tener en regla para circular en Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) es el ente único autorizado para realizar el Registro Nacional de Vehículos y de Conductores.

Este, a través de su página web, www.intt.gob.ve informa a todos sus usuarios sobre la documentación exigida en la Ley de Transporte Terrestre, para circular en el territorio nacional.

Estos documentos son los únicos exigibles por las autoridades competentes en materia de transporte terrestre, y son los siguientes:

Los documentos que todo conductor debe portar son:

Cédula de Identidad.

Licencia para conducir vigente, correspondiente al tipo de vehículo.

Certificado médico para conducir vigente.

Seguro de responsabilidad civil vigente.

Carnet de Circulación actualizado.

Aunado a eso, para los conductores que manejan transporte de carga, se añade la obligación de portar el Registro de Operadoras de Transporte de Carga (ROTC) actualizado, mientras que los conductores de transporte público deben contar con la Certificación de Prestación de Servicio vigente.

El ente resalta la relevancia de cumplir con estos requisitos para proteger la vida propia y la de los demás usuarios de las vías.

Jornada especial este 4 de septiembre

El INTT ofrecerá este jueves 4 de septiembre una jornada especial de trámites vehiculares.

El operativo estará dirigido a funcionarios del Instituto Autónomo de Policía del Municipio Lagunillas (Polilagunillas) y comunidad en el estado Zulia.

De acuerdo con el reporte oficial, los funcionarios del INTT comenzarán la actividad a partir de las 8:00 de la mañana.

INTT jornada especial

Servicios del INTT este 4 de septiembre:

• Renovación

• Licencia por primera vez

• Saberes

• Registro de vehículos

• Registro de motos

• Duplicaciones

• Cambio de características

• Asesorías

También puede visitar nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube