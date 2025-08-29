¡Atención conductores! conoce cómo certificar la licencia de conducir en el INTT para uso en el exterior

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Transporte Terrestre, INTT permite a los venezolanos certificar sus permisos de conducción para efectos consulares, con el propósito de que puedan ser homologadas en el extranjero.

Dicho trámite es realizado de manera electrónica mediante el Sistema de Legalización y Apostilla Electrónica, un proceso que simplifica la gestión burocrática para aquellos que planean conducir fuera de Venezuela.

Para solicitar esta certificación, es esencial que los interesados sigan el paso a paso, dispuesto por la entidad de transporte, para tener un resultado exitoso en la gestión de trámites.

Pasos certificar la licencia de conducir

Estar registrado en el Sistema de Legalización y Apostilla Electrónica (http://legalizacionve.mppre.gob.ve) Ingresar al sistema de Planilla Única de Trámite. Aceptar que ha leído y entendido la información suministrada para realizar el proceso. El sistema validará sus datos de registro en el sistema de legalización y apostilla de MPPRE. Seleccionar el grado de la licencia que desea certificar y país destino. Cancelar por los medios autorizados de preferencia (INTT Recarga o bancos habilitados). Consultar el estado de la solicitud en la opción consultar/estatus carta consular. Una vez culminado el proceso, el usuario recibirá en menos de diez días un correo electrónico con el documento solicitado de parte del Sistema de Legalización y Apostilla Electrónica ([email protected]) con el documento debidamente gestionado.

Es importante destacar que, con el Convenio de La Haya, 116 países han establecido medidas para simplificar la legalización de documentos, otorgando así validez internacional a las licencias apostilladas.

Sin embargo, para aquellos países que no forman parte del mismo, se requerirán procedimientos adicionales de legalización que pueden variar según el destino.

