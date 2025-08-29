Día del Trabajo en EE.UU: ¿Qué estará abierto el 1 de septiembre?

Suscríbete a nuestros canales

El Día del Trabajo en Estados Unidos no es solo un feriado marcado en el calendario: es una jornada que rinde homenaje a las luchas históricas y los logros conquistados por los trabajadores que levantaron el país con su esfuerzo.

Así, al ser un día festivo, muchos comercios y servicios optan por parar actividades para darles descanso a sus empleados.

En el denominado Labor Day, se realizan desfiles, barbacoas, reuniones familiares y distintas reuniones para conmemorar el trabajo, los trabajadores y su dignidad.

Desde finales del siglo XIX, esta fecha simboliza la dignidad del empleo y el derecho al descanso.

Si bien ningún estado se encuentra obligado a tomar el feriado, la mayoría lo hacen, además es un fin de semana largo.

¿Qué no prestará servicios en este Labor Day?

Al ser un feriado federal, la jornada trae consigo el cierre de oficinas gubernamentales, bancos y la bolsa de valores, aunque muchos comercios, supermercados y restaurantes permanecen abiertos, en ocasiones con horarios modificados.

Bancos como Bank of América no tendrán abiertas sus sucursales físicas y, por lo tanto, algunas operaciones no estarán disponibles.

Sin embargo, los cajeros automáticos y aplicaciones móviles sí estarán funcionando las 24 horas.

Este año esta fecha tan importante y esperada cae un lunes, por lo que desde el viernes 29 de agosto, para muchos será un fin de semana largo para ir a la playa o al campo antes de otoño.

¿Estarán abiertos Walmart y Home Depot?

Walmart y Lowe’s contarán con horario normal en casi todas sus tiendas del país.

Home Dipot tendrá rebajas especiales, pero es posible que cierre más temprano de lo habitual.

Kroger y cadenas de supermercados regionals abiertos con horario regular, aunque puede variar según la ubicación.

Costco estará cerrado ya que la cadena respeta la mayoría de los días feriados.

