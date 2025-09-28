Licencia de conducir: los requisitos básicos que el INTT exige por primera vez

Suscríbete a nuestros canales

En Venezuela, los usuarios que van a tramitar su licencia para conducir por primera vez ante el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) solo deben presentar cuatro requisitos básicos.

El INTT tiene un nuevo formato de licencia para conducir con un lapso de impresión de la licencia de aproximadamente 15 días.

¿Requisitos básicos que pide el INTT?

Al momento del trámite, y según lo que establece el Instituto de Transporte Terrestre, se debe presentar los siguientes documentos:

Cédula de identidad laminada

Certificado médico

Planilla Única de Trámites (PUT)

Asimismo, debes presentar la prueba de habilidades para obtener el Certificado de Saberes.

¿Cómo tramitar la licencia para conducir en el nuevo formato?

Para realizar el trámite, el usuario deberá:

• Acudir a los operativos especiales.

• Datos personales requeridos para la actualización de la información contenida en el Sistema de Registro Nacional de Conductores.

• Efectuar el pago del trámite a través de la nueva pasarela.

• El usuario recibe un código QR en su correo electrónico para activar la captación de la fotografía, la cual es tomada por un equipo especializado del Instituto.

• Esperar vía correo electrónico información sobre el avance del trámite hasta recibir la notificación de retiro en la oficina que ejecutó el operativo.

• Asistir a la oficina del INTT para verificar y retirar su licencia para conducir.

• Firmar el libro de actas que le proporcionará el jefe de la oficina, quien procederá a activar el documento a través del escaneo del código QR que posee.

