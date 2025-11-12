TAP Air Portugal hará escala en una isla del Caribe: el vuelo cubre la ruta Lisboa - Caracas

Suscríbete a nuestros canales

TAP Air Portugal comenzó a realizar una escala en la Isla de Guadalupe en sus vuelos entre Lisboa y Caracas. Así lo informó la cuenta especializada en temas aeronáuticos, Dgaviación a través de sus redes sociales.

De acuerdo al medio Aeroutes la escala sería por todo el mes de noviembre (auque podría extenderse). El tramo Caracas - Lisboa seguirá siendo una operación directa.

Está medida de TAP de hacer parada en Pointe-à-Pitre se suma a la GOL que hará escala en Manaos para cambio de tripulación.

Guadalupe es un archipiélago de las Antillas francesas en medio del mar Caribe que, con otras pequeñas islas vecinas, forma un Departamento de Ultramar francés.

Visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube