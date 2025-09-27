Hotel Gran Cacique Maiquetía abre sus puertas: precios, áreas y servicios aquí

Suscríbete a nuestros canales

El pasado 22 de septiembre, fue inaugurado el Hotel Gran Cacique Maiquetía que sirve al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, ubicado en el estado La Guaira.

De acuerdo con la periodista Ginette García, el costo de las habitaciones, que en está primera etapa están habilitadas 81 de ellas, es a partir de 190 dólares la noche.

“Los tipos de habitaciones son: Junior Suite, Deluxe 2 Queen conecta, Suite, Deluxe King, Deluxe 2 Queen, Premium, Master Suite. Esta última tiene terraza propia y un salón de reuniones”, indicó.

Además, sus instalaciones cuentan con tiendas de lujo, restaurantes, una terraza desde donde se ven los aviones y una pizarra que informa el estado, el número de puerta, el destino y la hora de salida de los vuelos, así como una pasarela que es el punto de contacto con el terminal aéreo.

“La entrada principal está desde la calle y cuenta con área de pilotos y tripulantes de cabina para que puedan descansar. Y lo que más me gusta es ver a empleados de todas las edades, actualmente sobre los 300 en esta primera etapa”, dijo la periodista.

La edificación de 12 pisos, forma parte del impulso al Motor Turismo, dentro de las 7 Transformaciones del Plan de la Patria.

El hotel fue diseñado por artistas venezolanos, inspirados en la figura del Gran Cacique Maiquetía y en la estética ancestral de los pueblos originarios.