¿Eres emprendedor? Así puedes participar en las Ferias Navideñas 2025

Con el objetivo de impulsar la economía local y ofrecer una plataforma de crecimiento a pequeños y medianos empresarios, se han abierto las inscripciones para las Ferias Navideñas 2025.

Este evento busca reunir a emprendedores de diversas áreas para que exhiban y comercialicen sus productos durante la temporada festiva.

Las Ferias Navideñas representan una oportunidad para que los participantes no sólo incrementen sus ventas, sino que también logren una mayor visibilidad de su marca y establezcan conexiones con una amplia base de clientes.

La iniciativa forma parte del compromiso por fomentar el desarrollo del sector emprendedor en el país.

¿Cómo participar?

El proceso de registro ya ha comenzado, y se invita a todos los interesados a contactar directamente a través de un mensaje directo (DM) para recibir los detalles sobre cómo participar.

Navidad 2025

El presidente de la República, Nicolás Maduro, decretó este lunes que a partir del 1º de octubre arranca la Navidad en Venezuela.

“Vamos a aplicar la fórmula de otros años, que no ha ido muy bien, para la economía, la cultura, la felicidad, y vamos a decretar desde el 1º de octubre la Navidad, otra vez”, indicó el jefe de Estado, en su programa “Con Maduro +”.

Aseguró que los venezolanos tienen derecho a celebrar con alegría esta época del año.

“Es la forma de defender el derecho a la felicidad, el derecho a la alegría; nada ni nadie en este mundo nos va a quitar el derecho a la felicidad”, enfatizó.

