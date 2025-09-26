Conoce el "santuario de millonarios" en Florida: solo se puede acceder por mar o aire

Suscríbete a nuestros canales

El verdadero pico del lujo residencial en Estados Unidos se esconde discretamente en el estado de Florida, superando incluso a los conocidos mercados de Orlando y Miami.

Según los datos recopilados por Realtor.com, el "santuario de millonarios" no es un barrio lujoso ni una urbanización de elite, sino que se trata de una isla.

¿Cuál es la isla cara de Florida?

Fisher Island en Miami Beach, opera como una comunidad totalmente cerrada y autónoma. Su acceso solo es posible a través de un ferry privado, un barco particular o en helicóptero, asegurando una privacidad casi absoluta para sus residentes.

La mediana del precio de listado para una vivienda en esta pequeña isla asciende a unos impresionantes 11.9 millones de dólares.

El estatus de Fisher Island como "santuario de millonarios" se forjó a lo largo de su historia. Inicialmente, era solo un terreno pantanoso en la Bahía de Biscayne, comprado en 1919 por el empresario Carl Fisher.

Posteriormente, pasó a manos de linajes legendarios, incluidos miembros de la familia Vanderbilt.

Actualmente, en la isla viven un aproximado de 600 residentes.

¿Cómo es su historia?

La isla lleva el nombre de Carl G. Fisher, un desarrollador inmobiliario. Sin embargo, en 1925, Fisher cambió una parte de la isla (el terreno de la futura mansión) al magnate William Kissam Vanderbilt II a cambio de su yate de lujo de 250 pies, el "Eagle", más un dólar.

Durante varios años, el código postal de Fisher Island, 33109, ha sido clasificado consistentemente como el lugar con el ingreso per cápita más alto de todos los Estados Unidos. El ingreso promedio anual de una familia se ha estimado en más de 2.2 millones de dólares.

Un dato curioso es que el principal medio de transporte para los residentes y el personal son los carritos de golf, que circulan por toda la isla, ya que los vehículos terrestres no están permitidos.

