Florida habilita vacuna sin receta en Publix y Walgreens: alivio para adultos mayores y pacientes de alto riesgo

Las farmacias Publix y Walgreens de Florida anunciaron que ya ofrecen una vacuna altamente demandada sin necesidad de receta médica.

Esta medida busca facilitar el acceso a la inmunización, especialmente para adultos mayores de 65 años y personas con condiciones de salud que los hacen vulnerables ante enfermedades respiratorias.

Además, los establecimientos permiten visitas sin cita previa, lo que representa un alivio logístico para quienes necesitan vacunarse con urgencia o no pueden agendar con antelación.

Florida amplía acceso a vacuna contra la COVID-19

La vacuna disponible en todas las sucursales de Publix y Walgreens es la correspondiente a la COVID-19, en sus versiones actualizadas de Pfizer y Moderna para el período 2025–2026.

Esta decisión responde al último anuncio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), que autoriza la venta libre de esta vacuna para pacientes de alto riesgo. La Junta de Farmacia de Florida también confirmó que los ciudadanos pueden acudir sin receta ni cita.

Más de 197 mil casos en lo que va de año

Según el portal oficial Florida Salud, el estado ha registrado 197.705 casos de COVID-19 en lo que va de 2025. Miami-Dade lidera con 28.722 contagios, seguido por otros condados con cifras menores pero en ascenso.

Este contexto epidemiológico refuerza la importancia de facilitar el acceso a la vacuna, especialmente en zonas con alta densidad poblacional y presencia de adultos mayores.

Mandatos eliminados, decisión individual

El cirujano general de Florida, Dr. Joseph Ladapo, anunció que el estado eliminará todos los mandatos de vacunación. “Lo que te pones en el cuerpo depende de tu relación con tu cuerpo y con tu Dios”, declaró.

La nueva política estatal deja la decisión en manos de cada ciudadano, promoviendo la autonomía médica y el consentimiento informado. Sin embargo, especialistas advierten que el costo podría recaer sobre el consumidor.

¿Quién paga la vacuna?

Reedus Smith, presidente regional de Health Group, explicó que muchas aseguradoras etiquetan la vacuna como electiva o selectiva. Por ello, en la mayoría de los casos, no cubrirán el costo como lo hacen con otras inmunizaciones.

Este factor económico podría limitar el acceso para ciertos grupos, aunque la disponibilidad sin receta y sin cita representa un avance significativo en términos de accesibilidad.

¿Dónde y cómo vacunarse?

Los floridanos interesados pueden acudir directamente a cualquier sucursal de Publix o Walgreens. La atención es inmediata y no requiere prescripción médica. Para quienes prefieren agendar, ambas cadenas mantienen habilitada la opción de citas en línea.

