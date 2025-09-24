CBP detecta restos humanos en un equipaje en un aeropuerto en Florida: esto se sabe

Suscríbete a nuestros canales

Agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) del Aeropuerto Internacional de Tampa, Florida, descubrieron el pasado jueves una serie de objetos ilegales en una inspección de rutina. Hallaron humanos en una bolsa de lona, en un equipaje.

La situación constituye una violación a las estrictas normas de transporte de cuerpos humanos y generó alarma tanto en las autoridades como en expertos de salud pública.

El pasajero fue interceptado cuando los agentes del CBP hallaron no solo cigarrillos no declarados, también plantas prohibidas.

Transportar restos humanos sin protocolo es un riesgo sanitario

Lo más perturbador fue una bolsa forrada con papel de aluminio que contenía fragmentos óseos humanos, incluidos partes de un cráneo y vértebras.

El viajero explicó que los restos formaban parte de un ritual, aunque las autoridades no especificaron el tipo de prácticas religiosas o culturales a las que se refería.

El hallazgo de restos humanos sin la debida documentación despertó las alarmas de riesgo sanitario. Según los protocolos establecidos, los agentes de CBP manejaron los huesos con guantes para evitar cualquier posible contagio de patógenos.

Las autoridades incautaron los restos, que fueron destruidos debido a los riesgos que su transporte sin las debidas medidas podría presentar para la salud pública.

¿Qué establecen las normas para transportar restos humanos?

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), los restos humanos no cremados deben ser transportados en contenedores herméticamente cerrados y acompañados de un certificado de defunción para evitar la dispersión de fluidos corporales.

Si su destino es un funeral o cremación, los restos secos y sanitizados pueden ser enviados sin permisos especiales, pero el transporte con fines rituales genera dudas y puede requerir autorizaciones adicionales.

El director de operaciones de CBP en la región, Carlos Martel, señaló la imprevisibilidad de los controles de seguridad en los aeropuertos y advirtió que el desconocimiento de las leyes no exime de responsabilidades legales.

