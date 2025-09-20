Ataque cibernético en aeropuertos europeos: revelan detalles claves sobre el colapso

Suscríbete a nuestros canales

Una jornada caótica se vivió en los principales aeropuertos de Europa tras un ciberataque masivo que paralizó los sistemas de facturación y embarque.

De acuerdo con Europa Press, el golpe, dirigido a Collins Aerospace, un proveedor clave en la industria aérea, desató una reacción en cadena que generó retrasos, cancelaciones y confusión.

Mientras las pantallas de vuelo se oscurecían, las filas de pasajeros se extendían por las terminales de Londres, Berlín y Bruselas.

Detalles del ciberataque en los aeropuertos europeos

El incidente, que se registró en la noche del viernes 19 de septiembre, dejó detenida a la industria aérea justo en un momento de gran afluencia de pasajeros.

Los aeropuertos afectados confirmaron el problema, mientras que la empresa matriz de Collins Aerospace, RTX, se refirió al evento como una "interrupción cibernética" que impactó directamente en el check-in electrónico y el depósito de equipaje.

Aunque el ataque se limitó a estas áreas, su efecto dominó se sintió en toda la red de vuelos, con un promedio de una hora de retraso y un número creciente de cancelaciones.

¿Cómo afectó el ciberataque?

Con los sistemas automatizados fuera de servicio, la única forma de mitigar el impacto fue recurrir a la facturación y el embarque manual.

Esta medida, aunque efectiva para mantener las operaciones, significó un proceso mucho más lento y laborioso. Mientras el personal del aeropuerto luchaba por procesar a los pasajeros uno por uno, la frustración crecía entre quienes veían cómo sus vuelos se retrasaban indefinidamente.

Aunque Delta Air Lines afirmó haber implementado una solución alternativa para minimizar las interrupciones.

El rastreador de vuelos confirma el caos

Los datos del sitio web FlightAware, que monitorea el tráfico aéreo en tiempo real, reflejaron la magnitud del problema. Hasta el mediodía, Heathrow registraba casi 100 retrasos, Bruselas cerca de 70, y Berlín 15.

Este panorama de incertidumbre llevó a los aeropuertos a emitir una recomendación urgente a los pasajeros: confirmar el estado de sus vuelos con las aerolíneas antes de dirigirse a las terminales.

A pesar del impacto generalizado, aeropuertos como los de Zúrich y Frankfurt no se vieron afectados.

Sin embargo, la situación en otras terminales, como la de Dublín, que experimentó una evacuación simultánea por una amenaza de bomba, añadió una capa de tensión a la ya caótica jornada.

Las autoridades de diferentes países, incluyendo el Reino Unido y Polonia, se pronunciaron sobre el incidente, asegurando que se estaba dando seguimiento a la situación.

Aunque la autoría del ciberataque aún no es confirmada, según el medio El Mundo se está investigando si se trata de un ataque de origen ruso.

Esta última revelación, aunque todavía no verificada, pone de manifiesto la creciente amenaza de los ciberataques como una herramienta para generar inestabilidad.

