Seguro Social sorprende: revelan quiénes cobrarán $967 el próximo 1 de octubre en Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

Millones de beneficiarios del Seguro Social en Estados Unidos se preparan para recibir el próximo pago de Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI, por sus siglas en inglés).

La Administración del Seguro Social (SSA) confirmó que el depósito se realizará el martes 1 de octubre, en una transferencia que impactará directamente en el presupuesto de los hogares de bajos recursos.

Quiénes cobrarán el pago de octubre

El SSI está destinado a personas con ingresos y recursos limitados que cumplan con alguno de los siguientes requisitos: tener 65 años o más, vivir con una discapacidad o ser ciegos.

También pueden recibir apoyo quienes brinden asistencia esencial a los beneficiarios del programa.

El monto que entrega la SSA varía según cada caso:

Un beneficiario individual puede recibir hasta 967 dólares .

Las parejas que presentan juntos pueden obtener hasta 1,450 dólares .

Los asistentes esenciales pueden acceder a un pago máximo de 484 dólares.

Los solicitantes deben ser ciudadanos estadounidenses o pertenecer a categorías migratorias autorizadas por el Departamento de Seguridad Nacional.

Además, deben residir en alguno de los 50 estados, Washington D.C. o las Islas Marianas del Norte, y no ausentarse del país por más de 30 días consecutivos.

Monto ajustado por inflación y próximos pagos

En enero, los pagos del SSI aumentaron 2.5% como parte del ajuste por costo de vida (COLA), una medida diseñada para proteger a los beneficiarios frente a la inflación.

Este incremento busca garantizar que quienes dependen de estos ingresos puedan mantener su poder adquisitivo frente al alza en los precios de bienes y servicios básicos.

Tras el pago del 1 de octubre, el próximo depósito se adelantará al 31 de octubre, debido a que el 1 de noviembre caerá en fin de semana.

La SSA recordó que el calendario completo de pagos puede consultarse en su sitio web oficial.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube