El Seguro Social de EEUU cambia sus pagos: claves sobre los beneficios y riesgos de la nueva medida

En una era donde la digitalización avanza rápidamente, incluso las instituciones más tradicionales de Estados Unidos se montan en la ola tecnológica.

La Administración del Seguro Social (SSA) anunció que comenzó a aplicar una transformación que impactará a millones de ciudadanos, marcando un antes y un después en la forma en que los jubilados y pensionados reciben sus beneficios.

La decisión, que busca optimizar los procesos, tiene el objetivo de mejorar la experiencia de los beneficiarios y adaptarse a las nuevas realidades.

¿Qué beneficios traerá la nueva actualización del Seguro Social?

A partir del 30 de septiembre de 2025, la Administración del Seguro Social dejará de emitir cheques en papel para los pagos federales.

Esta medida, anunciada por el director de la agencia, Frank Bisignano, busca agilizar los procesos y reducir los tiempos de espera. La iniciativa forma parte de un esfuerzo mayor por modernizar los servicios de la SSA, ofreciendo a los beneficiarios la opción de recibir sus pagos directamente en sus cuentas bancarias o a través de depósitos directos en línea.

Según datos de la SSA, actualmente más de 70 millones de estadounidenses reciben algún tipo de beneficio del Seguro Social, incluyendo jubilados, personas con discapacidad y sobrevivientes.

La mayoría de estos pagos ya se realizan de forma electrónica, pero la eliminación total de los cheques en papel representa un paso definitivo hacia una administración más eficiente y menos dependiente del correo físico.

Un nuevo mecanismo para identificar fraudes

Con la llegada de un sistema más digital, la SSA redobla sus esfuerzos para educar a los usuarios sobre cómo identificar posibles estafas.

La agencia detalló cuatro señales clave que pueden alertar a los beneficiarios sobre un intento de fraude:

Los estafadores se hacen pasar por una entidad reconocida, insisten en que hay un problema en la cuenta o la posibilidad de un premio, presionan para que se realice un pago o se aporten datos personales de inmediato, e indican que el depósito debe ser en un formato específico y concreto.

El cambio hacia un sistema de pagos totalmente digital no significa que las oficinas locales desaparecerán. La SSA aseguró que las sucursales continuarán disponibles para aquellos que necesiten asistencia o tengan complicaciones con los trámites en línea.

Un enfoque en la tecnología y la seguridad

La digitalización de los pagos no es el único cambio que la SSA está impulsando. El director Bisignano señaló que la agencia busca aumentar el número de usuarios con cuentas en línea en el portal "My Social Security", con la meta de pasar de 75 millones a 200 millones para el año 2026.

Esta plataforma permite a los beneficiarios gestionar sus trámites de forma ilimitada, reduciendo la necesidad de visitas presenciales a las oficinas.

Además de la comodidad, la seguridad es una de las principales motivaciones detrás de esta transformación. El Seguro Social identificó un creciente número de estafas que utilizan cheques y el correo postal como medio para engañar a los beneficiarios. Al pasar a pagos digitales, la agencia busca minimizar estos riesgos.

El número del Seguro Social es un dato crítico y su protección es una prioridad máxima. La SSA enfatizó que, los pagos electrónicos ofrecen una capa adicional de seguridad en comparación con los cheques físicos, que pueden ser robados o falsificados.

