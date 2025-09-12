Estas son las zonas favoritas para alquilar por los estudiantes de la UCV: conoce precios y ubicaciones

Suscríbete a nuestros canales

En las zonas cercanas a la Universidad Central de Venezuela (UCV) los estudiantes se enfocan en el alquiler de habitaciones. Las zonas más comunes son Los Chaguaramos, Santa Mónica, avenida Victoria y El Valle.

Cerca de las universidades siempre hay esa unidad de negocio. El alquiler de habitaciones para estudiantes, porque hay mucha gente que tiene habitaciones desocupadas y las ponen a disposición de los universitarios.

Las zonas más agradables cercanas a la UCV y donde hay más ofertas son Santa Mónica, Los Chaguaramos y la Avenida Victoria.

“El precio promedio de las habitaciones está entre $ 150 y $ 200. La mayoría de los cuartos no son compartidos, son para una persona”, dijo Terry Ramírez, director de la Red Inmobiliaria Vinotinto.

"El precio de alquiler de las habitaciones está en ese precio y no varía por zona. Esa es la demanda que se puede obtener de los estudiantes, si no, alquilar un apartamento, pero no es lo usual".

Precisó que cerca de Santa Mónica, Los Chaguaramos, hay una zona más popular que también la usan mucho para alquilar habitaciones; El Valle.

Son cuatro las zonas de alquiler de habitaciones cerca de UCV

Ramírez comentó que el epicentro de acción de la UCV es todo el sector que está alrededor de la avenida Victoria, Los Chaguaramos, Santa Mónica y El Valle. Añadió que en todos esos sectores el alquiler de las habitaciones se mantiene en ese rango de $ 150 a $ 200, “no hay más cara”.

Comentó que puede darse el caso que varios estudiantes se unan para alquilar un apartamento; o una familia del interior, cuyo hijo estudiará en la universidad y quieren visitarlo los fines de semana, pueden alquilar un apartamento; pero “lo más puntual son los alquileres de las habitaciones”.

El alquiler de un apartamento en estos cuatro sectores cercanos a la UCV oscila entre $ 500 y $ 700 mensuales.

Expresó que los apartamentos los solicitan personas ya graduadas que vienen a Caracas a hacer postgrado en El Clínico, médicos que traen a su familia, o dos o más médicos se unen para alquilar el inmueble.

“El estudiante busca una habitación porque solo vienen a estudiar, no tiene para invertir en comprar nevera, cocina; entre otros. Se viene solo con su ropa y los cuadernos, solo necesita un lugar para dormir y se acabó”, afirmó.

En redes sociales anuncian habitaciones en alquiler

En Facebook, un aviso oferta una habitación en Los Jardines de El Valle en $ 90.

En Santa Mónica alquilan habitación para estudiante, con internet y todos los servicios, cocina compartida; por $ 150

En Plaza Venezuela alquilan un anexo totalmente amoblado, con wifi, entrada independiente; para pareja en $ 250 mensuales.

