¡Atención jubilados! Seguro Social de EE.UU. prepara la primera ronda de pagos a beneficiarios: aquí fecha clave

Suscríbete a nuestros canales

La Administración del Seguro Social (SSA) ya tiene lista la ronda de pagos correspondiente a la segunda semana de septiembre.

Como es costumbre, los desembolsos se realizarán de manera escalonada a lo largo del mes, dependiendo del tipo de beneficio que reciba cada beneficiario y su fecha de nacimiento.

Según el calendario de depósitos de la SSA, el próximo miércoles se realizará un pago a los jubilados y beneficiarios del Seguro Social de Estados Unidos (EE.UU.).

¿Quiénes recibirán pagos del Seguro Social esta semana?

El primer grupo de jubilados que recibirá su depósito mensual son aquellos que nacieron entre el día 1 y 10.

El pago para los beneficiarios que nacieron entre los días 11 y 20 se realizará el tercer miércoles del mes de septiembre.

Finalmente, el último pago se realizará el cuarto miércoles del mes y está destinado a quienes nacieron entre los días 21 y 31 de cualquier mes.

Calendario de pagos mes septiembre.

Pagos adelantados y cómo verificar su estado

El pasado 29 de agosto, se hizo un depósito adelantado a todos los beneficiarios del programa Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), y el miércoles 3 de septiembre a quienes reciben beneficios de Seguro Social antes de mayo de 1997.

Para este mes, no se esperan pagos adelantados de octubre. Sin embargo, si usted no recibe su pago en la fecha esperada, lo recomendable es esperar tres días hábiles adicionales antes de comunicarse con el Seguro Social.

También puede verificar el estado de su beneficio de manera sencilla a través de la plataforma en línea My Social Security.

Montos promedio del Seguro Social

El pago promedio de jubilación superó los $2,000 mensuales, mientras que los beneficiarios de SSI recibieron, en promedio, $718.30. Es importante recordar que estos montos pueden variar significativamente según el historial laboral, la edad de retiro y la situación económica individual de cada beneficiario.

El calendario oficial indica que habrá otros meses con pagos adelantados de SSI debido a feriados, como en octubre y diciembre. Estos ajustes continuos buscan garantizar que todos los beneficiarios reciban sus fondos sin interrupciones, especialmente alrededor de días festivos.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube