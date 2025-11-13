El bono por más de Bs 27 mil que activan en Patria: cuándo se hace efectivo

Suscríbete a nuestros canales

En la plataforma del Sistema Patria activarán un pago o bono especial por más de 27.000 bolívares.

Este estipendio forma parte de las ayudas sociales que entregan en noviembre 2025 como complemento del ingreso mínimo integral.

El bono por más de Bs 27 mil que activan en Patria

Los beneficiarios de este pago reciben la confirmación, vía mensaje de texto y por la aplicación veMonedero.

De acuerdo con el histórico de asignaciones del Sistema Patria, pronto se otorga el Ingreso por Guerra Económica.

El monto del bono y la fecha de su desembolso pueden variar, según lo estipule el Gobierno Nacional.

Se espera que los trabajadores de la administración pública que reciben el cestaticket cobren 120 dólares indexados o un aproximado de 27.730,00 bolívaresen las próximas horas.

Durante el mes de octubre se pagó por 23.880,00 bolívares, unos 119,94 dólares según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela, por lo que se prevé que sea entregado con un monto superior.

Se debe recordar que los usuarios de la Plataforma Patria no necesitan gestores ni intermediarios para cobrar sus asignaciones.

Toda la gestión se realiza de forma personal y gratuita en el portal oficial.

¿Habrá pago del "Ingreso de Fin de Año" para los trabajadores activos de la administración pública?

Los trabajadores activos de la administración pública esperan el pago del "Ingreso de Fin de Año" noviembre 2025, a través del Sistema Patria.

La asignación coincidió durante el pasado mes de octubre con el primer pago de los aguinaldos y el Ingreso Contra la Guerra Económica.

Sobre la fecha exacta del pago, ninguna autoridad lo ha especificado ni confirmado para este mes de noviembre, hasta el momento. Sin embargo, se espera que sea entregado próximamente.

