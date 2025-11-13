Atlanta: abren centros de calefacción ante la llegada inminente de las bajas temperaturas

Suscríbete a nuestros canales

La ciudad de Atlanta está lista para actuar con rapidez y firmeza ante la llegada inminente de un clima helado.

En un esfuerzo proactivo y crucial para proteger a sus ciudadanos, la administración del alcalde Andre Dickens ha anunciado la apertura inmediata de centros de calefacción de emergencia.

Estos espacios ofrecerán un refugio seguro y temporal para aquellos residentes más vulnerables que necesiten resguardarse del frío extremo.

Esta acción vital resalta el compromiso de la ciudad con la seguridad de la comunidad y el bienestar de su población durante los meses más difíciles del invierno.

La ciudad establece estos centros como parte de su protocolo de emergencia invernal, respondiendo de manera directa a las previsiones que advierten sobre un descenso peligroso en las temperaturas.

¿Dónde se ubican los centros de calefacción en Atlanta?: horarios

La Ciudad de Atlanta ha anunciado dos ubicaciones clave que abrirán sus puertas para ofrecer refugio a quienes lo necesiten.

Estas instalaciones vitales funcionarán en horarios estratégicos, proporcionando un alivio esencial del frío.

Los dos centros de calefacción designados son:

Central Park Recreation Center: Ubicado en 400 Merritts Ave. NE, Atlanta 30308.

Ubicado en 400 Merritts Ave. NE, Atlanta 30308. Old Adamsville Recreation Center: Situado en 3404 Delmar Ln NW, Atlanta, GA 30331.

Las autoridades municipales subrayan que el horario de apertura puede cambiar según las últimas proyecciones del Servicio Meteorológico Nacional.

La Ciudad de Atlanta está constantemente vigilando las condiciones, asegurándose de que los centros se activen justo cuando las temperaturas representan un riesgo serio para la salud de los ciudadanos.

Por ejemplo, los centros se activaron recientemente a las 8:00 p.m., y permanecieron abiertos hasta la mañana siguiente a las 9:00 a.m.

Atlanta también apoya a sus residentes con el traslado

Un aspecto clave de este plan de seguridad para el invierno es la logística del transporte.

Para garantizar que las personas sin hogar o con movilidad limitada puedan llegar a los centros de manera segura, la ciudad ofrecerá transporte gratuito todas las noches a partir de las 8:00 p.m.

El punto de partida de estas rutas será el Gateway Center.

Además, una vez que las condiciones climáticas mejoren y se levante la alerta de frío, el condado de Fulton proporcionará el transporte de regreso a los ciudadanos desde el Gateway Center.

Este sistema coordinado entre la Ciudad de Atlanta y el condado de Fulton es un gran ejemplo de colaboración intergubernamental, centrado en proteger a los grupos más vulnerables de la población y facilitar el acceso a refugios temporales.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube



