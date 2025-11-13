Carolina del Norte lanza herramienta para facilitar solicitud de reembolsos: ¿Quiénes son los beneficiarios?

Suscríbete a nuestros canales

El Departamento de Seguridad Pública de Carolina del Norte (NC DPS) ha dado a conocer el lanzamiento de un nuevo portal en línea para el Servicio de Compensación a Víctimas del Delito.

Esta iniciativa facilita enormemente el proceso de solicitud de ayuda financiera para las víctimas de delitos violentos y sus familias.

Con esta herramienta digital, los afectados pueden gestionar sus reclamos de reembolso por gastos médicos, funerarios y otras pérdidas elegibles de una manera mucho más rápida y segura.

¿Cómo funciona la herramienta para agilizar reembolsos a víctimas de delitos violentos en Carolina del Norte?

El portal en línea, que comenzó a funcionar el 10 de noviembre de 2025, marca un paso importante al ofrecer una aplicación digital mejorada tanto para dispositivos móviles como para computadoras de escritorio.

Antes, los solicitantes tenían que imprimir formularios y enviar documentos por correo.

Ahora, los usuarios pueden acceder a la plataforma, crear una cuenta, completar su perfil y solicitud, y cargar la documentación de manera segura, cumpliendo con los requisitos de la Ley HIPAA, según el comunicado de prensa del NC DPS.

Buffaloe Jr., director de la Oficina de Servicios de Compensación a Víctimas, comentó: "Este portal nos permite ofrecerles la opción de presentación digital en un entorno seguro", respondiendo así a las solicitudes frecuentes de los solicitantes.

Actualizaciones en tiempo real y mayor eficiencia

Una de las características más destacadas de la nueva plataforma es su capacidad para ofrecer actualizaciones en tiempo real.

Ahora, los solicitantes pueden seguir el progreso de sus reclamos directamente en línea y recibir información del personal de compensación, lo que ayuda a reducir la incertidumbre y acelera el tiempo de respuesta.

El Programa de Compensación a Víctimas del Delito de Carolina del Norte reembolsa gastos a aquellas personas que han sufrido pérdidas económicas por ser víctimas inocentes de un delito violento en el estado.

Esto incluye costos como atención médica, asesoramiento psicológico y salarios perdidos. Además, las familias de las víctimas de homicidio también pueden calificar para la compensación de gastos funerarios, detalla el NC DPS.

El NC DPS sugiere a las posibles víctimas que llamen al 1-800-826-6200 para obtener más información o que visiten el portal oficial para iniciar una solicitud.

Es importante mencionar que, el servicio sigue aceptando solicitudes en formato físico para quienes lo prefieran.

