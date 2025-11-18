Dos nuevas tormentas llegan al sur de California: qué pasará este martes y el resto de la semana

Suscríbete a nuestros canales

La lluvia volverá a dominar el sur de California este martes, después de que un sistema activo durante el fin de semana dejara calles resbaladizas, avisos de inundación y un incremento notable en el tránsito lento.

Según los meteorólogos, la región no tendrá una tregua prolongada: un segundo sistema avanza con rapidez y traerá más precipitaciones, viento y riesgos de inundaciones, mientras un tercer frente se perfila para cerrar la semana.

Martes: continúan los chubascos y llega aire más frío

El panorama para este martes se mantiene inestable. Los chubascos que comenzaron a disminuir durante la madrugada persistirán a lo largo del día, especialmente en zonas donde el terreno retiene humedad.

Los condados de Los Ángeles, Ventura y Orange podrían experimentar lluvias intermitentes desde primeras horas de la mañana, con momentos de mayor intensidad en áreas montañosas y valles propensos a inundaciones repentinas.

Se proyectan acumulaciones de entre 12 y 19 mm en la mayor parte del área metropolitana, mientras las estribaciones y montañas podrían recibir entre 25 y 50 mm adicionales.

En elevaciones superiores a 1.800 metros, se mantiene la probabilidad de 25 a 75 mm de nieve, lo que podría afectar carreteras de montaña y pasos elevados.

Los vientos también continuarán influyendo en las condiciones del martes, aunque con menor intensidad que el lunes.

Las ráfagas del sur, que alcanzaron hasta 45 mph, podrían seguir derribando ramas debilitadas y causar interrupciones ocasionales del servicio eléctrico.

Lo que viene: pausa breve el miércoles y regreso de la lluvia el jueves

Tras un lunes y martes marcados por humedad constante, el miércoles ofrecerá el único respiro de la semana.

La atmósfera se estabilizará temporalmente, permitiendo cielos parcialmente despejados y temperaturas más agradables. Sin embargo, los meteorólogos advierten que esta ventana será breve.

A partir del jueves, un tercer sistema ingresará desde el Pacífico y se espera que mantenga el patrón lluvioso hasta el viernes.

Esta próxima ronda se comportará de manera similar al sistema actual: lluvias moderadas, posibilidad de acumulación en zonas altas y efectos menores pero persistentes en el tránsito y la infraestructura.

Los expertos reiteran la necesidad de precaución para los conductores durante toda la semana, especialmente en los horarios de mayor congestión.

Reducir la velocidad y evitar áreas vulnerables a inundaciones repentina sigue siendo una de las recomendaciones principales.

