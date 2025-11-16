Comida gratis en Texas y California: localice los puntos y horarios de entrega de despensas móviles de alimentos

Suscríbete a nuestros canales

Acceder a asistencia alimentaria es posible, esta vez reseñamos dos bancos de alimentos en Estados Unidos (EEUU), más específicamente en Texas y California, que han anunciado entregas de despensas de alimentos gratuitas durante la última semana de octubre, es decir del lunes 17 al sábado 22 de noviembre.

En el caso de Texas tenemos las entregas semanales de despensas de alimentos que realiza el Banco de Alimentos del Norte de Texas (NTFB), en conjunto con su socio de alimentación Caridades Católicas Dallas.

Para recibir la atención alimentaria con el NTFB, en cualquiera de las distribuciones de alimentos, no requiere registro previo, tampoco debe pagar nada por la atención.

Lo que sí se solicita a los participantes es que compartan su nombre y el tamaño de la familia al momento de recibir el beneficio.

Así mismo, deben proporcionar un código postal donde reside para recibir alimentos.

Para esta semana se han anunciado un total de nueve entregas en una variedad de horarios y locaciones, esto, para los residentes de bajos ingresos del norte de Texas.

Los asistentes serán atendidos por orden de llegada, por lo que se recomienda presentarse temprano.

En estos puntos y horarios podrá recibir su despensa gratis

Lunes 17 de noviembre

9:30 AM | Our Lady of San Juan de los Lagos - Santa Teresita - Dallas, 75212

Martes 18 de noviembre

9:30 AM | Biltmore Apartments - Dallas, 75231

9:30 AM | Lakeside Community Church - West Tawakoni, 75474

9:30 AM | Our Lady of the Lake - Rockwall, 75087

11:30 AM | Northway Christian Church - Dallas, 75225

1:00 PM | Iglesia De Dios Dunamis - Greenville, 75402

Miércoles 19 de noviembre

9:30 AM | St. Patrick-Denison - Denison, 75020

9:30 AM | Shiloh Baptist Church - Dallas, 75224

9:30 AM | Tyler Street Community Service Outreach - Dallas, 75208

9:30 AM | St. Philip - Dallas, 75227

9:30 AM | St. Francis - Lancaster, 75134

1:00 PM | Iglesia De Dios Tabernaculo de Alabanza - Honey Grove, 75446

1:00 PM | Amazon Distribution Center - Forney, 7216

1:00 PM | Cornerstone Church in Rowlett - Rowlett - 75088

1:00 PM | Cristo Rey - Dallas, 75217

1:00 PM | Human Rights Initiative of North Texas - Dallas, 75204

Jueves 20 de noviembre

9:30 AM | Santa Fe Trails Apartments - Dallas, 75231

9:30 AM | My New House/ New Hope Baptist Church Ennis, 75119

1:00 PM | Our Lady of Perpetual Help - Dallas, 75235

1:00 PM | City of Ferris - Ferris, 75125

1:00 PM | First Fellowship Baptist Church - Dallas, 75216

1:00 PM | Arrington Angels Rosemont Mission Trails - Dallas, 75241

1:00 PM | St. Cecilia - Dallas, 75208

1:00 PM | Oasis on the MT CHC - Garland, 75040

1:00 PM | Immaculate Conception - Corsicana, 75110

Viernes 21 de noviembre

9:30 AM | Christ Apostolic Church Vineyard - Dallas, 75254

9:30 AM | Faith Fellowship Missionary Baptist Church Dallas, 75052

9:30 AM | Iglesia Episcopal San Bernabe - Garland, 75042

9:30 AM | Vickery Meadow Youth Development Foundation - Dallas, 75231

9:30 AM | Gaston Christian Center - Dallas, 75243

Sábado 22 de noviembre

9:30 AM | Christ Embassy - Carrollton, 75006

9:30 AM | St. Ann - Coppell, 75019

9:30 AM | El Shaddai GP - Grand Prairie, 75050

1:00 PM | St. Francis - Frisco, 75033

1:00 PM | Wayside Missionary Baptist Church - Seagoville, 75159

1:00 PM | Comforter Christian Center International - Grand Prairie, 75051

1:00 PM | Iglesia Cristiana La Roca - Dallas, 75216

Jornadas gratuitas en California con FIND Food Bank

Por su parte, el FIND Food Bank es el principal banco de alimentos del sur del estado, su misión principal es combatir el hambre y la inseguridad alimentaria.

Más específicamente en la región del desierto, sirviendo a los condados del este de Riverside y del sur de San Bernardino.

Funciona como un centro de distribución regional que recoge alimentos de diversas fuentes (donaciones, empresas, etc.) para luego repartirlos de manera equitativa.

Este proporciona entre el 75% y el 100% del suministro total de alimentos al 90% de los principales comedores populares, despensas de alimentos, organizaciones religiosas y organizaciones sin fines de lucro de la región.

Por medio de su Mercado Móvil, ayuda a alimentar a un promedio de 120.000 personas al mes.

Martes 18 de noviembre

En Sky Valley 20905 Hot Springs Rd. Desert Hot Springs De 4:00 a 5:00 de la tarde.

Miércoles 19 de noviembre

En Desert Mirage HS 86150 Ave 66th Thermal. De 4:00 a 6:00 de la tarde.

Jueves 20 de noviembre

En P.S. James O. Jessie Desert Highland 480 W. Tram View Palm Springs. De 4:00 a 6:00 de la tarde.

Viernes 21 de noviembre

En las Flores Park 48400 Van Buren St. Coachella. De 7:00 a 9:00 de la mañana.

Sábado 22 de noviembre

En la Quinta Library (Seniors Only) 78275 Calle Tampico La Quinta. De 7:00 a 9:00 de la mañana.

Otras opciones para acceder a comida gratis en California

Además, las personas interesadas deben saber que hay otras organizaciones que también realizan entregas semanalmente, más locales, como ocurre en San diego.

Los cuales cuentan con una gran variedad de lugares, con lugares fijos mensuales repartidos una vez a la semana o durante ciertos días del mes.

Tales como:

The Jacobs & Cushman San Diego Food Bank (Banco de Alimentos de San Diego): puedes realizar la búsqueda del más cercano a ti en el siguiente enlace: Obtener alimentos - Banco de alimentos de San Diego

Feeding San Diego: puedes realizar la búsqueda del más cercano a ti en el siguiente enlace: Distribuciones gratuitas de alimentos: encuentre ayuda – Alimentando a San Diego

