Feria de salud gratuita en Dallas: disfrute los servicios y exámenes que se realizarán en esta fecha

En Dallas, Texas, una gran variedad de organizaciones, centros públicos, y a veces privados, ofrecen ciertos servicios gratuitos o a bajo costo para las personas de pocos recursos, en esta oportunidad estamos hablando de atención en materia de salud.

En este sentido, el Hospital Parkland ha anunciado que llevará a cabo una jornada de salud gratuita para la comunidad para el miércoles 19 de noviembre.

Durante el evento comunitario realizarán chequeos de presión sanguínea, diabetes, VIH, asma pediátrica, y se podrán concertar citas de mamografías para las mujeres elegibles, entre otros servicios.

Feria de Salud: conoce los detalles

La cita es de 10:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, en el Inspired Vision Compassion Center, 2019 N. Masters Drive, Dallas.

Más específicamente, los asistentes podrán encontrar servicios asociados a:

Diabetes

Presión sanguínea

Asma pediátrica

VIH

Alimentación saludable

Asistencia Financiera para Pacientes

Apoyo a la familia

Citas para mamografías programadas para una fecha y hora futuras: tenga presente que la jornada más cercana es para el 13 de diciembre y que se requiere registro previo para recibir la atención.

Los interesados pueden llamar para obtener más información al siguiente número: 214-484-6393.

Además, este mes estarán realizando otras ferias de salud en colaboración con otros centros u organizaciones, si quiere conocer más sobre las mismas, le recomendamos chequear el calendario de actividades: Calendario comunitario | Salud en Parkland.

Sobre Parkland

Fundamentalmente, Parkland es el hospital red de seguridad del Condado de Dallas, a cargo de la salud y el cuidado de todas las personas que no tienen ningún otro lugar a donde ir debido a la complejidad de sus casos o a la falta de recursos económicos.

Este centro de salud brinda un programa de Atención y Cobertura, que conecta a los residentes del condado con una vida más saludable.

En este caso, aunque los servicios pueden variar según la ubicación, todos los servicios son sin costo y, por lo general, no se necesita cita previa.

