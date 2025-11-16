Indemnizaciones para víctimas de delitos en NY: nuevos montos y cómo recibirlas

Suscríbete a nuestros canales

Las víctimas de delitos y crímenes en Nueva York recibirán mayores protecciones a la hora de reclamar compensaciones, especialmente en asuntos relacionados con fraudes y estafas y actos violentos como homicidios.

De acuerdo con la información difundida por la gobernadora Kathy Hochul, las personas afectadas por homicidios se beneficiarán con el aumento del límite máximo de los gastos funerarios. LA cifra alcanzó los 12 mil dólares; mientras que el reembolso en casos de estafas financieras se estableció hasta en $2.500.

Las reclamaciones de quienes enfrentan gastos relacionados con delitos y que no cuentan con otros medios para cubrirlos deben acudir ante La Oficina Estatal de Servicios a las Víctimas (OVS).

Duplican indemnizaciones para víctimas

Desde el 5 de octubre, “el límite para los gastos funerarios y de entierro se duplicó, pasó de $6.000 a 12 mil; además, la ley estatal se modificó para eliminar la conducta contributiva en casos de homicidio. Este cambio reconoce que las personas que pierden a un ser querido a causa de un acto violento y repentino no deberían enfrentar dificultades económicas ni carecer de apoyo durante su duelo”, aseguró la oficina de la Gobernación de Nueva York.

“Anteriormente, la ley estatal permitía a la Oficina de Servicios a las Víctimas reducir el reembolso de los costos funerarios y de entierro, así como otros gastos relacionados con delitos, hasta en un 50% si la agencia determinaba que las acciones de una persona contribuyeron a su muerte”, agregó el ente de gobierno, de acuerdo con la publicación de El Diario NY.

Se mencionó que las personas menores de 18 años, mayores de 60 años, con discapacidad, con lesiones físicas o que cumplan con otros requisitos de elegibilidad, pueden recibir hasta 2.500 dólares si han sido víctimas de estafas financieras. Antes el límite de reembolso era de solo 100 dólares.

Nuevas leyes favorables para las víctimas

El asambleísta George Álvarez destacó el impacto que tendrán las nuevas leyes en víctimas de delitos y familiares de actos violentos.

“Estas protecciones ampliadas y el aumento de los límites de compensación reflejan el profundo compromiso de nuestro Estado con la justicia, la compasión y la equidad para todos los neoyorquinos”, dijo el legislador. “Las víctimas y sobrevivientes de delitos merecen no solo nuestra empatía, sino también nuestro apoyo concreto mientras reconstruyen sus vidas”.

