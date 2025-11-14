Broma pesada termina en tragedia: una joven murió y otra lucha por su vida tras ser quemadas por sus compañeros de trabajo

Suscríbete a nuestros canales

Una adolescente de 15 años de edad se encuentra internada en un hospital desde hace más de cuatro meses, como consecuencia de las graves quemaduras que sufrió, luego de que sus compañeros de trabajo la encerraran en un depósito para encenderle fuego.

Los responsables por la agresión contra la joven Sara Yuliana, quien lucha por su vida, siguen libres, a pesar de que existen evidencias fílmicas, las cuales comprobarían su responsabilidad en los hechos.

Los padres de la víctima exigieron a las autoridades colombianas justicia por lo ocurrido con su hija y la detención de los cuatro responsables de este terrible acto.

Una broma pesada

El caso se registró el pasado 23 de julio, cuando compañeros de trabajo encerraron a Sara Yuliana, de 15 años, y a otra de sus compañeras en una habitación de la fábrica de perfumes donde laboraban.

Los cuatro implicados las rociaron con alcohol y las incendiaron mientras se reían, reseñó MVS Noticias. Cuando finalmente las dejaron salir, se percataron del daño que habían causado a las jovencitas. Según con las investigaciones, todo formaría parte de una “broma”.

Tras los hechos se reportó el fallecimiento de la segunda víctima, cuya identidad no ha sido revelada. Mientras que Sara Yuliana logró sobrevivir.

Sin embargo, la adolescente presenta quemaduras severas en 80% de su cuerpo. La severidad de sus heridas requirió que la joven se sometiera a más de 40 cirugías.

La adolescente señaló a sus agresores

Wilson Zambrano, padre de Sara Yuliana, comentó que en cuanto fue notificado de los hechos, acudió de inmediato a la fábrica ubicada en el municipio de Pasto en Nariño, Colombia.

El hombre aseguró que en cuanto llegó a dicho lugar encontró a su hija aún en el suelo y lo primero que hizo Sara fue señalar a sus agresores.

“Papito, ellos fueron los que me quemaron”, fueron las palabras de Sara, aseguró su padre. Además de esto, la víctima logró señalar a cuatro de sus compañeros de trabajo; sin embargo, el padre comentó que en ese momento su primera reacción fue darle atención a su hija.

A pesar de que los hechos quedaron captados en un video que comprueba el señalamiento de Sara, los cuatro trabajadores implicados no han sido aprendidos.

La inacción por parte de las autoridades llevó a los padres de la joven a exigir la detención de los presuntos agresores ante la policía.

