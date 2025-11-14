Tragedia vial en Perú: autobús cae por un abismo y deja más de 30 fallecidos

Suscríbete a nuestros canales

La región de Arequipa se encuentra en estado de conmoción tras el devastador accidente de tránsito ocurrido en la madrugada del miércoles, donde un autobús de transporte de pasajeros se precipitó por un abismo.

El saldo confirmado por las autoridades sanitarias es de 37 personas fallecidas y 26 heridas, lo que marca la tragedia vial más grave registrada en la región en meses recientes.

Balance Final de Víctimas

El accidente se produjo en un tramo de alta peligrosidad, requiriendo una compleja operación de rescate en la agreste topografía.

El siniestro ocurrió en la carretera Panamericana Sur, a la altura del kilómetro 780, en la zona conocida como la bajada del Puente de Ocoña, en la provincia de Camaná.

El vehículo siniestrado pertenecía a la empresa de transportes Llamosas y cubría la ruta entre el distrito de Chala y la ciudad de Arequipa.

Informes preliminares sugieren que el autobús colisionó previamente con una camioneta antes de caer por el abismo.

El gerente regional de Salud, Walther Oporto, confirmó la cifra definitiva: 36 personas murieron en el lugar y una más falleció en el Centro de Salud de Ocoña, totalizando 37 víctimas mortales.

El personal de bomberos confirmó que las labores de rescate en la zona de difícil acceso han concluido.

Asistencia a Heridos

Las autoridades regionales activaron inmediatamente los protocolos de emergencia para garantizar la atención médica oportuna a los sobrevivientes.

La Gerencia Regional de Salud publicó la lista de 24 personas heridas que reciben atención en el hospital de Camaná.

Cuatro de los heridos, cuyo estado de salud es delicado, están siendo trasladados a Arequipa para recibir atención médica especializada.

El Gobierno Regional de Arequipa movilizó ambulancias y reforzó el personal asistencial para garantizar una respuesta completa ante la magnitud del suceso.

Las autoridades y el Consejo Nacional de Seguridad Vial señalan que este tipo de tragedias son recurrentes y se atribuyen frecuentemente a la imprudencia de los conductores, el mal estado de las vías y la obsolescencia del parque automotor.

Se estima que, anualmente, alrededor de 3.000 personas mueren y cerca de 55.000 resultan heridas en accidentes de tránsito en el país.

