Bomberos salvan a sexagenario de caer al vacío en El Valle: conozca los detalles

El Cuerpo de Bomberos de Caracas efectuó esta mañana un operativo de emergencia en la parroquia capitalina de El Valle que culminó con el rescate exitoso de un hombre de 65 años que se encontraba en una situación de riesgo.

Los hechos tuvieron lugar aproximadamente a las 9:00 de la mañana en el sector Jardines del Valle, un área adyacente a la Avenida Intercomunal del Valle, cerca de la Universidad Simón Rodríguez.

La alerta fue emitida por vecinos del sector, quienes vieron al ciudadano de 65 años ubicado sobre el techo de una ventana, a la altura del quinto piso del Edificio 51, en la Calle 14.

Así se logró el rescate

Los efectivos del Cuerpo de Bomberos de Caracas llegaron al lugar pocos minutos después del aviso, estableciendo un perímetro de seguridad y coordinando la maniobra de aproximación, reportó Caraota Digital.

La operación de rescate se centró en acceder a la ubicación del hombre desde el interior del inmueble. Mientras el ciudadano permanecía expuesto en el exterior, los bomberos lograron acceder a su apartamento.

Mediante una técnica de aproximación rápida y controlada, los rescatistas lograron sorprender al hombre, reteniéndolo y jalándolo hacia el interior del apartamento para ponerlo a salvo.

"Los efectivos del Cuerpo de Bomberos de Caracas realizaron las labores especializadas de rescate para refrenar al ciudadano en mención", apuntó el comandante general del Cuerpo de Bomberos de Caracas, el coronel Pablo Palacios, a través de su cuenta en Instagram.

¿Cuál es el estado actual del ciudadano?

Tras ser asegurado y retirado de la zona de peligro, el ciudadano de 65 años fue atendido por el personal de emergencias. Sin embargo, aunque las autoridades confirmaron el rescate y su traslado a un lugar seguro, no se han ofrecido mayores detalles sobre su estado actual de salud.

De igual forma, no se ha precisado su identidad ni se ha emitido información oficial sobre si presentaba algún tipo de condición de salud mental en el momento del suceso.

