Cicpc captura a implicados en doble crimen: eran amigos y discutieron por un dinero

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) resolvió el misterio detrás del asesinato de dos personas, que conmocionó a la comunidad de Ciudad Guayana.

A través de su cuenta de Instagram, el director del Cicpc, Douglas Rico, informó que se logró capturar a los responsables de la violenta muerte de Aleidis Lisbet Muñoz, de 42 años, y José Alberto Ron Lozada, de 19.

Los hechos, ocurridos el pasado 12 de octubre, fueron finalmente aclarados por las autoridades, revelando el motivo de los atacantes.

Detenidos los presuntos culpables

El Cicpc informó sobre la detención de dos personas directamente implicadas en el caso. Se trata de Leobanis José Contreras Báez de 42 años, conocido con el alias de "Parque Canaima", y Fernanda Gabriela Pulido Castro de 22 años.

La pareja fue capturada en la urbanización Moreno de Mendoza, específicamente en la carrera Páez de la parroquia Simón Bolívar.

¿Qué desencadenó la tragedia?

Según los detalles obtenidos durante la investigación, el hecho se originó en un encuentro social donde víctimas y victimarios estaban consumiendo bebidas alcohólicas.

De manera repentina, se desató una fuerte pelea. El motivo de la disputa fue la acusación de que Muñoz y Ron Lozada habían robado una cantidad de dinero a los hoy detenidos.

La discusión escaló rápidamente a una agresión brutal. Los dos detenidos, junto a otras cuatro personas que lograron escapar y que ahora son activamente buscadas, sometieron a las víctimas.

Las investigaciones indican que les propinaron una paliza severa antes de usar un arma de fuego para dispararles en repetidas ocasiones, causando la muerte de ambos.

Caso en manos de la Fiscalía

Una vez esclarecido el doble asesinato, el Cicpc puso de inmediato el expediente a disposición del Ministerio Público.

El caso será llevado por la Fiscalía Segunda de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar, quien se encargará de continuar con el proceso legal contra los detenidos y de solicitar la captura de los cómplices.

