Revelan imágenes del sospechoso: hombre abusa de dos mujeres en un autobús

Autoridades policiales se mantienen en alerta y solicitan la ayuda del público para localizar a un hombre, quien sería responsable del abuso contra dos mujeres en un autobús del servicio de transporte público de Nueva York.

De acuerdo con el reporte del Departamento de Policía de Nueva York, el sujeto sería sospechoso por dos incidentes relacionados con tocamientos indebidos a mujeres, los cuales ocurrieron con pocos minutos de diferencia en un bus MTA en el área de Queens.

Acosó sexualmente a dos mujeres en distintos autobuses

El primer incidente ocurrió alrededor de las 12:55 de la tarde de pasado viernes, 7 de noviembre, cuando una mujer viajaba en el autobús Q8 cerca de la intersección de 115th St y 101st Av.

Según la denuncia, el sospechoso se le acercó por detrás a la ciudadana y presionó su entrepierna contra ella, sobre la ropa, y la agarró y tocó sus partes íntimas antes de huir.

Minutos después, otra mujer, quien viajaba en la misma ruta de autobús denunció un encuentro similar.

Publican fotografías del sospechoso

El sospechoso, presuntamente, se le acercó sin que ella lo notara y la agarró por detrás. Luego huyó en dirección desconocida. No se reportaron heridos en ninguno de los casos.

Tras conocer los reportes, la policía publicó imágenes del sospechoso de los ataques, quien fue visto por última vez cuando abandonaba el lugar a pie.

La investigación continúa en curso a cargo del Escuadrón de Detectives de la Comisaría 102.

Leyes contra delitos sexuales

Los delitos sexuales en Nueva York se rigen principalmente por el artículo 130 de la Ley Penal de Nueva York. Este artículo describe diferentes tipos de delitos, incluyendo violación, abuso sexual, actos sexuales criminales y abuso sexual agravado. Cada delito varía en gravedad y se clasifica en función de factores como la edad de la víctima, el uso de la fuerza y si el acto fue consentido.

Asimismo, existen leyes específicas relacionadas con los tocamientos forzados, la exhibición indecente y la explotación sexual en línea. Los tocamientos forzados, implican un contacto físico no deseado con fines sexuales, como el manoseo, y se consideran un delito menor.

Acciones más graves, como el contacto sexual con fuerza física, amenazas o coacción, pueden dar lugar a cargos de delito grave. detalló la firma Koch Law.

Un informe del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) reveló que, en enero de 2025, las violaciones denunciadas aumentaron 40%, en comparación con el año anterior. La cifra pasó de 106 casos denunciados a 149.

Este aumento significativo pone de relieve la importancia de estar informado sobre las definiciones legales, las clasificaciones y las penas asociadas a los delitos sexuales en la ciudad de Nueva York.

