¡Tragedia en Miami! Fallece empresario venezolano tras la colisión de dos embarcaciones en Bahía de Biscayne

La información sobre la muerte de Luis A. «Didi» Suárez, empresario venezolano reconocido por su vínculo con el Gimnasio Struktura, fue publicada en el portal web de Sandy Aveledo. Suárez perdió la vida tras un accidente marítimo que involucró dos embarcaciones en aguas concurridas en Key Biscayne en Miami.

Luis Suárez estaba al mando de una lancha de consola central Intrepid de 34 pies cuando ocurrió el choque con otra embarcación similar, una Midnight Express. El impacto sucedió en una zona popular para la navegación, lo que generó una rápida respuesta de servicios de emergencia

Detalles del accidente marítimo

La Comisión de Conservación de Vida Silvestre y Pesca de Florida (FWC), entidad encargada de la investigación, confirmó que el hecho ocurrió poco después de media tarde. Suárez fue atendido de inmediato y trasladado a un hospital cercano, donde falleció.

La Guardia Costera de Estados Unidos y cuerpos de rescate de Miami-Dade participaron en la asistencia inicial. La FWC continúa con las investigaciones para esclarecer las causas del siniestro, sin que hasta ahora se hayan divulgado resultados concluyentes.

