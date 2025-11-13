Cae "Johan Basurita" por hurtar cables entre la estaciones Ruíz Pineda y Mamera: así era su modus operandi

Suscríbete a nuestros canales

Un hombre fue detenido por funcionarios de la División de Investigaciones de Hurto en la parroquia Antímano de Caracas tras sustraer material estratégico perteneciente al Metro de Caracas.

Las investigaciones, apoyadas por grabaciones de seguridad, revelaron el modus operandi de Johan Antonio Pérez Salas (41), alias "Johan Basurita", quien se dedicaba a entrar a las vías férreas para cortar y llevarse tramos de cables hechos de cobre.

El propósito era obtener ganancias económicas de forma ilícita, afectando directamente los bienes del Estado, al tratarse de una institución pública, indicó el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicipc).

Asimismo, las pesquisas realizadas permitieron determinar que la zona de acción del detenido y de otro cómplice que permanece prófugo se sitúa entre las estaciones de Mamera y Ruíz Pineda, pertenecientes a la parroquia Caricuao.

Historial de Pérez Salas y evidencia recolectada

"Johan Basurita" poseía un historial de antecedentes penales. Anteriormente, tenía tres registros por los delitos de hurto y tráfico de sustancias psicotrópicas. Adicionalmente, estaba bajo investigación en nueve expedientes relacionados con el tráfico y comercio ilegal de recursos o materiales estratégicos, así como por ultraje a funcionarios.

Al momento de su detención, se incautó un segmento de cable con un peso de 2.6 kilos. También se colectó como evidencia un saco y una segueta, herramientas utilizadas para cometer el delito.

Johan Antonio Pérez Salas fue puesto a la orden de la Fiscalía 23° del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas, que tiene competencia en Delitos Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.

