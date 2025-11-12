Polémica en La Casa Blanca: Donald Trump indulta a corredor condenado

Suscríbete a nuestros canales

El mundo del running de resistencia en Estados Unidos ha vivido un desenlace inesperado, digno de un drama judicial. Michelino Sunseri, un conocido corredor de montaña, ha visto cómo su condena federal se esfumaba gracias a una intervención directa de Donald Trump.

La máxima autoridad del país se convirtió en el "mejor aliado posible" de Sunseri apenas dos meses después de que una jueza lo declarara culpable. El indulto, anunciado el 7 de noviembre de 2025, anula la condena y lo libera de cualquier consecuencia penal.

La marca impresionante

El origen de este escándalo deportivo se remonta a septiembre de 2024, cuando Sunseri buscaba el tiempo más rápido conocido en un emblemático sendero de 21 kilómetros en el Parque Nacional Grand Teton, Wyoming. Logró completar la ruta en un impresionante tiempo de 2 horas, 50 minutos y 50 segundos.

Sin embargo, para conseguirlo, utilizó el “old climbers’ trail”, un antiguo sendero de escaladores que había sido clausurado por el Servicio de Parques Nacionales (NPS) con el fin de permitir la regeneración del terreno. Pese a que dos señales prohibían el paso, Sunseri admitió su acción y, en un acto de osadía, publicó su logro en Strava, asegurando que “volvería a hacerlo sin dudarlo”.

El final de la pesadilla

La audacia de Sunseri tuvo consecuencias inmediatas: el NPS le impuso una sanción que podía costarle hasta seis meses de prisión y una multa de 5.000 dólares. El caso se volvió un foco de atención, generando un intenso debate sobre si el castigo era desproporcionado a la falta cometida.

Tras el indulto, el equipo legal del corredor, perteneciente a la Pacific Legal Foundation, celebró la decisión como “el fin de una pesadilla” para Michelino.

No obstante, el abogado Michael Poon señaló que la lucha continúa. La fundación no cesará en su empeño por combatir "regulaciones inconstitucionales" que otorgan a funcionarios de bajo rango la potestad de "criminalizar conductas inofensivas", prometiendo seguir luchando para proteger a otros estadounidenses de ser procesados penalmente por infringir normas del parque.

En medio de la controversia, Sunseri ya planea un documental sobre su polémico récord y las repercusiones judiciales del caso, al tiempo que impulsa una petición pública para reformar las sanciones por infracciones menores en parques nacionales.

Visite nuestra sección de Deportes.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube.