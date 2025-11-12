Golpeaba a su abuelo cada vez que ingería alcohol: así terminó capturado en Barquisimeto

Suscríbete a nuestros canales

Un procedimiento de investigación de la Delegación Municipal San Juan Lara permitió la captura de un joven por violencia doméstica agravada.

Luis Alberto Díaz Pérez de 28 años fue detenido en la parroquia Concepción, municipio Iribarren de Barquisimeto, tras agredir a su abuelo de 68 años con una silla.

Agresión y Antecedentes

La detención se produjo luego de la denuncia formal interpuesta por la propia víctima, quien reveló ser objeto de agresiones recurrentes.

Las investigaciones determinaron que Díaz Pérez constantemente agredía a su abuelo cada vez que ingería bebidas alcohólicas.

El día de la agresión que motivó la denuncia, el joven llegó a la vivienda en estado de ebriedad y golpeó a su abuelo con una silla.

La víctima sufrió lesiones en la cabeza y una fractura en el brazo como resultado del ataque.

Proceso Judicial

Tras la detención, el caso fue inmediatamente puesto a disposición de las autoridades judiciales para la imputación de los cargos correspondientes.

Funcionarios de la Delegación Municipal San Juan Lara, adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), llevaron a cabo la captura.

El caso ha sido puesto a la orden del Ministerio Público, que tipificará el delito de violencia doméstica agravada y solicitará las medidas cautelares necesarias contra el agresor.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube