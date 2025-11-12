Su exnovio la esperó durante varias horas para atacarla: el espeluznante asesinato de una madre latina

Suscríbete a nuestros canales

Un hombre, de 31 años de edad, quedó bajo arresto como responsable por el vioelnto asesinato de una madre de cuatro niños.

El sospechoso, quien responde al nombre de Luis Márquez, fue arrestado por el brutal ataque contra su exnovia, quien recibió más de 20 puñaladas.

La víctima, Carmen Yadira López, fue sorprendida por el agresor en un pasillo de un edificio residencial en Harlem, Nueva York.

Autoridades revelaron que Márquez, quien había ingerido bebidas alcohólicas, enfureció debido a que López no correspondía sus sentimientos. La pareja mantenía una relación intermitente, publicó Daily News.

La esperó en las escaleras del edificio

En medio de la noche de este domingo, el sujeto esperó a su víctima en la escalera del edificio de donde ella residía, ahí estuvo durante más de dos horas.

Cuando finalmente logró ver a López, cuando salía del ascensor, el sujeto se abalanzó sobre ella y comenzó a apuñalarla por todo el cuerpo. El ataque ocurrió cerca de las 4:25 de la madrugada de este lunes.

A pesar de que el sujeto se alejó de la escena del crimen, fue capturado poco tiempo después.

Márquez enfrenta cargos de homicidio por el crimen ocurrido en el tercer piso de un edificio de seis pisos. El sospechoso, residente del barrio Highbridge en El Bronx, no tenía antecedentes penales.

López tenía cuatro hijos, dos de ellos, de 7 y 14 años, aún vivían con ella, y sus dos hijos adultos residían en otros lugares. También compartía el apartamento con su madre.

Se pudo conocer que la familia había vivido en el edificio durante décadas, publicó El Diario NY.

Vigilante identificó al hombre por los gritos de la madre hispana

El portero del edificio, quien comenzaba su turno a las 4:00 de la madrugada, dijo que descubrió el cuerpo de la víctima y llamó al 911. “Estaba en el suelo y vi la sangre. Todavía tenía las llaves en la mano, los ojos muy abiertos. Estaba boca arriba. Llamé al 911. Nunca había visto nada igual”, manifestó el trabajador.

Los paramédicos la trasladaron de urgencia al Mount Sinai Morningside, pero no pudieron salvar su vida.

El vigilante informó que, tras revisar el audio de las grabaciones de las cámaras de seguridad, escuchó a la víctima suplicarle a su agresor que parara. “Se la oía gritar: ‘¡Para, Luis! ¡Luis, para!’. Luis, ese fue el nombre que oí”, afirmó.

De acuerdo con los medios locales, la violencia doméstica y familiar son problemas comunes que se estima afectan a 10 millones de personas en Estados Unidos cada año.

Los casos se presentan con frecuencia en la ciudad de Nueva York y áreas vecinas, entre parientes, compañeros de vivienda, vecinos y parejas, incluso con víctimas menores de edad.

Cada día, en el territorio neoyorquino se reportan en promedio unos 747 incidentes por violencia doméstica, los cuales incluyen agresiones, abusos, maltratos verbales. Además de unos 65 homicidios anuales.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube