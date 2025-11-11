Terror por asesinato de transportista venezolano: extorsionadores le dispararon durante su jornada laboral

Suscríbete a nuestros canales

Un nuevo ataque de criminales terminó con la vida de un chofer de transporte público, quien sería de nacionalidad venezolana.

De acuerdo con los primeros informes del crimen, el conductor, quien trabajaba de manera informal, fue asesinado a tiros durante la madrugada de este martes.

El violento ataque ocurrió en el cruce de la avenida Comandante Pérez Salmón con el pasaje Villegas, en el Callao, Perú, a pesar del estado de emergencia vigente en distintas regiones de ese país, detalló el programa Buenos Días Perú.

Fingieron ser pasajeros

Dos sujetos serían los responsables del ataque. Para realizar el atentado, uno de ellos fingió ser un pasajero para detener el vehículo; mientras que su cómplice abrió la puerta y disparó contra el chofer.

La víctima quedó identificada como Edgar Alexander Vargas Solís, de 47 años de edad, quien quedó sin vida en el interior de la unidad. Según los primeros reportes, se el agredido sería un ciudadano venezolano.

La investigación preliminar indicó que el crimen estaría vinculado con presuntas extorsiones contra transportistas de la ruta Cercado de Lima-Callao. Sin embargo, las autoridades no descartan un posible ajuste de cuentas.

Huyen tras asesinar al venezolano

Agentes policiales acordonaron el lugar de los hechos, donde peritos criminalísticos encontraron al menos seis casquillos de bala como evidencia del ataque. Los atacantes huyeron inmediatamente tras cometer el crimen.

La unidad de transporte fue remitida a la Comisaría PNP de Bellavista para continuar con las pesquisas técnicas.

Los agentes de criminalística trasladaron el cuerpo de la víctima hasta la Morgue Central del Callao para las diligencias respectivas del caso.

