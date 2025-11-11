Legisladora transgénero se declara culpable de abuso contra niños: estos son los aberrantes actos que cometió

Suscríbete a nuestros canales

La primera legisladora abiertamente transgénero de Estados Unidos, se declaró culpable de cargos relacionados con abuso sexual infantil,

Stacie Marie Laughton, de 41 años, llegó a esta resolución en un tribunal federal de Boston. Su caso podría derivar en una condena de hasta 30 años de prisión, según informó el medio local WMUR.

Laughton, exrepresentante estatal demócrata de Nuevo Hampshire, había sido acusada de explotación sexual infantil junto a su expareja, Lindsay Groves, en un caso que involucra a menores de entre tres y cinco años de edad.

Tomaba fotos a niños en el baño de una guardería

De acuerdo con los fiscales federales, Groves tomó fotografías de los menores de edad en el baño de la guardería Creative Minds, en Tyngsborough, Massachusetts, donde trabajaba.

Las imágenes explícitas fueron enviadas a Laughton, quien pidió que se captaran las imágenes y mantuvo miles de mensajes de texto con su expareja al respecto, según documentos judiciales.

Groves se declaró culpable por el delito de explotación sexual de menores y distribución de pornografía infantil ante un tribunal federal.

Ambas fueron acusadas formalmente en agosto de 2023 de tres cargos de explotación sexual infantil. Los documentos judiciales indicaron que Groves “aprovechó los momentos cuando los niños iban al baño” para capturar las imágenes ilícitas.

Legisladora transgenero condenada por fraude

Stacie Marie Laughton fue elegida en 2012 como la primera legisladora estatal abiertamente transgénero de Estados Unidos, hecho que fue calificado como “histórico”.

Sin embargo, se vio obligada a dimitir en dos ocasiones de la Cámara de Representantes de Nuevo Hampshire por problemas legales.

En 2008, la condenaron por fraude con tarjetas de crédito y conspiración para cometer fraude, según los antecedentes citados por WMUR.

La sentencia de Laughton y Groves está programada para febrero del próximo año.

De acuerdo con la ley federal, la explotación sexual infantil es castigada con penas que se extienden entre los 15 y 30 años de prisión, libertad vigilada de por vida y una multa de hasta 250.000 dólares.

