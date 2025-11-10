Lo apuñalaron 16 veces: pánico por brutal ataque contra trabajador de un concesionario

Suscríbete a nuestros canales

Un hombre, quien se encontraba en su jornada laboral de un concesionario, el cual también operaría como taller mecánico, fue sorprendido por otro sujeto, quien ingresó al establecimiento para apuñalarlo varias veces en distintas partes de su cuerpo.

El violento incidente se registró en el área de Brooklyn, en Nueva York (EEUU). La víctima se encuentra en estado crítico de salud, después de ser apuñalado, al menos, 16 veces.

Según los reportes, el hombre armado con un cuchillo, ingresó en el taller el pasado viernes, 7 de noviembre, por la mañana, informaron fuentes al medio local PIX11.

Lo apuñaló 16 veces

Testigos detallaron que habría llegado al lugar cerca de las 11:00 de la mañana. Se trata de un taller ubicado en la Avenida X, en el vecindario de Gravesend.

Fuentes citadas por el medio neoyorquino indicaron que el sospechoso ingresó al establecimiento y le dijo al empleado que se iba a “quebrar”, antes de apuñalarlo unas 16 veces.

Tras el ataque, el sospechoso se atrincheró dentro del local, añadió El Diario NY.

Los bomberos de Nueva York tuvieron que derribar la puerta para acceder al establecimiento y poder atender la víctima, quien fue trasladada de urgencia a un hospital con un pulmón colapsado.

Su condición fue reportada como crítica, de acuerdo con PIX11.

Dueño del concesionario revela el estado de salud de la víctima

Según el reporte de Telemundo, el sospechoso y la víctima sostuvieron una conversación, la cual se volvió violenta luego de que el atacante le manifestara su intención de incumplir un contrato de compra de un vehículo.

En medio del altercado, el agresor golpeó al trabajadore para luego comenzar a apuñalarlo en el rostro y otras partes del cuerpo.

Arthur Aron, propietario del establecimiento indicó que el agredido es su socio, un hombre de 54 años, quien fue atacado por un “hombre desquiciado”. Reveló que su amigo está grave, pero se recupera en el hospital.

Vecinos del sector aseguraron que la delincuencia ha incrementado en la zona, debido a la instalación de locales comerciales, en un área que anteriormente era residencial.

Fuentes informaron a PIX11 que el agresor quedó detenido, aunque aún no se han presentado cargos formales.

