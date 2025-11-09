Detienen a un hombre tras asesinar a puñaladas a su excuñado: Polisucre revela detalles de la discusión

Suscríbete a nuestros canales

Una reunión en un apartamento del municipio Sucre terminó en tragedia durante la madrugada de este domingo, luego de que un ciudadano de 45 años perdiera la vida violentamente en su propia residencia.

A través de su cuenta de Instagram, la Policía Municipal de Sucre, informó que la víctima fue identificada como Omar Antonio Ramírez Hernández, de 45 años de edad.

Se presume que el suceso se desencadenó tras una acalorada discusión entre la víctima y su ex cuñado, quien se encontraba de visita.

¿Qué ocurrió en el municipio Sucre?

Testigos del lamentable hecho confirmaron que el enfrentamiento escaló rápidamente después de que ambos hombres ingirieran bebidas alcohólicas.

El altercado, marcado por la extrema violencia, culminó cuando el agresor tomó un arma blanca y le propinó varias heridas mortales a su anfitrión.

El incidente ocurrió específicamente en el piso 2 de las residencias Loma Norte, ubicadas en la calle 14 de Lomas del Ávila.

Detalles del informe policial

Los vecinos, tras escuchar el escándalo, se comunicaron con el vigilante del conjunto residencial, quien a su vez notificó a la Policía Municipal de Sucre.

Los funcionarios actuaron de inmediato, llegando al lugar mientras el suceso aún estaba fresco. Al ingresar a la vivienda, lograron detener al presunto homicida.

El agresor fue identificado por las autoridades como Daniel Alejandro Gutiérrez, de 39 años, quien fue arrestado en el sitio, quedando a disposición de la justicia.

Horas después, se dirigieron al lugar comisiones del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), quienes iniciaron las primeras averiguaciones para recolectar pruebas, determinar el móvil y esclarecer todos los detalles del caso.

