"Es algo que ninguna familia debería vivir": apuñaló a su hermana hasta la muerte en frente de su madre

Suscríbete a nuestros canales

Un hombre quedó sentenciado a prisión como responsable por el violento que terminó con la vida de su hermana.

Rodney Johnson enfrenta una condena de entre 25 años y cadena perpetua, tras declararse culpable por el asesinato de su hermana menor, a quien apuñaló repetidamente frente a su madre.

El horrendo crimen se registró dentro de un apartamento en East Harlem, en la ciudad de Nueva York.

De acuerdo con el informe de PIX11 News, el acusado tenía antecedentes por violar órdenes de restricción cuando mató a su hermana.

La víctima, Shayla Johnson, de 20 años de edad, fue declarada muerta durante la mañana del 19 de julio de 2023. Según los registros del caso, recibió múltiples puñaladas en el pecho, el cuello y la espalda.

El crimen sucedió cuando la víctima se preparaba para ducharse. El acusado la siguió al baño y comenzó a apuñalarla, según la Policía de Nueva York.

La víctima gritó para pedir auxilio a su madre, mientras corría para alejarse de su agresor. Pero su hermano la persiguió hasta la habitación de su progenitora, donde la derribó al suelo y continuó con el violento ataque con un cuchillo.

La madre llamó al 911 e intentó intervenir, pero poco pudo hacer para salvar a su hija. Finalmente, el acusado se detuvo y huyó del apartamento.

Minutos después de la llamada al 911, los agentes llegaron al lugar y arrestaron a Johnson afuera del edificio.

Su hermana yacía en el suelo, desangrada como consecuencia de las múltiples puñaladas. La joven fue trasladada al hospital, donde falleció. El arma homicida, un cuchillo, fue recuperada en la escena.

El acusado se declaró culpable del brutal homicidio durante su juicio, en mayo de este año. Según consta en los documentos judiciales, tanto Rodney como Shayla vivían con su madre en un apartamento de la Autoridad Pública (NYCHA).

Un día antes del macabro crimen, los hermanos habían discutido debido a sus antecedentes de conducta violenta. Rodney llamó a Shayla “hermanita demonio” y dijo ser víctima de “una familia sin amor”, según una nota publicada en Facebook y citada por Daily News.

“Rodney Johnson apuñaló brutal y repetidamente a su propia hermana en un acto de violencia mortal en su hogar”, declaró el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg.

“El acusado aprovechó la oportunidad para atacar a su hermana en uno de sus momentos de mayor vulnerabilidad y la asesinó frente a su madre. Ninguna familia debería tener que experimentar jamás este tipo de conducta tan horrible y traumática”, manifestó.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube