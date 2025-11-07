Consternación por muerte de septuagenario: terminó aplastado al realizar reparaciones de un vehículo

Suscríbete a nuestros canales

Un hombre de 70 años de edad falleció tras sufrir un accidente, mientras realizaba reparaciones a un vehículo.

El trágico hecho se registró durante la mañana del jueves, en el barrio Río Blanco, sector San Pedro del municipio Girardot de Maracay, estado Aragua.

La víctima quedó identificada como José Francisco Villegas Guerra, de 70 años de edad, quien falleció mientras efectuaba trabajos de latonería en un vehículo.

El accidente se produjo cuando el gato mecánico que utilizaba el septuagenario para sostener el automóvil se desplomó de manera inesperada y cayó sobre él. La herramienta terminó por aplastar el cráneo del ciudadano, el impacto le causó la muerte de forma inmediata, publicó Notitarde.

Una comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), acudió al sitio del suceso para iniciar las investigaciones correspondientes sobre este caso y esclarecer las causas precisas que derivaron en el trágico desenlace.

Luego de completar los procedimientos legales en el lugar, el cuerpo fue trasladado al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf). El equipo forense se encargará de practicar la autopsia para determinar con exactitud las causas de su fallecimiento.

Localizan cadáver desmembrado en Aragua

En un hecho aislado, vecinos de la comunidad de Las Vegas, en el municipio Libertador del estado Aragua, realizaron un macabro hallazgo la tarde de este miércoles 5 de noviembre.

Los lugareños encontraron el cadáver desmembrado de un hombre, el cual no ha sido identificado, debido a su avanzado estado de descomposición.

Se estima que la víctima llevaba entre cinco y ocho días de haber fallecido. Las primeras hipótesis de las autoridades indicaron que en el crimen participaron al menos dos personas.

Hasta el momento, las razones del brutal asesinato se desconocen. Sin embargo, las primeras líneas de investigación no descartan la posibilidad de que se trate de un ajuste de cuentas o una venganza.

El cuerpo fue trasladado a la Morgue de Caña de Azúcar, donde se le practicarán las autopsias de ley en un esfuerzo por determinar las causas exactas de la muerte y avanzar en su identificación.

