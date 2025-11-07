Pumpkin Day: el peligroso “complot terrorista” de dos jóvenes contra la comunidad LGBT

Suscríbete a nuestros canales

Dos jóvenes de 19 años resultaron detenidos, como sospechosos en medio una investigación federal sobre un presunto plan terrorista inspirado por ISIS. Según las autoridades, planeaban realizar un ataque contra la comunidad LGBTQ, durante la celebración de Halloween.

Los acusados, originarios de Nueva Jersey pretendían realizar el peligroso acto en la ciudad de Detroit (Michigan). Los mismos quedaron identificados como Milo Sedarat y Tomas Kaan Guzel, ambos residentes de Montclair, un suburbio de clase media en el condado de Essex.

La policía de Nueva York (NYPD), en colaboración con el FBI de Newark, se encargaron de los arrestos, indicó ABC.

Contacto con organizaciones terroristas

Las autoridades revelaron que Sedarat y Guzel mantenían comunicación constante con otros dos hombres arrestados en Michigan, así como con contactos en el extranjero vinculados con organizaciones terroristas.

Uno de los sospechosos, cuyo nombre no fue revelado, fue detenido en el Aeropuerto Internacional Newark Liberty, en la terminal B, antes de abordar un vuelo con destino a Estambul, Turquía. Autoridades sospechan que planeaba continuar su viaje hacia Siria para recibir entrenamiento con combatientes del Estado Islámico.

Los jóvenes comparecieron ante un juez federal en Newark, el cual ordenó su detención preventiva mientras avanza el proceso judicial.

Se informó que Guzel fue acusado de conspirar para proporcionar apoyo material a una organización terrorista; mientras que Sedarat enfrenta cargos por transmitir amenazas antisemitas y violentas a través de líneas interestatales.

Según la fiscalía, los mensajes interceptados por investigadores federales contenían lenguaje extremista y referencias directas a “ataques en Nueva Jersey y más allá”.

Complot terrorista “Pumpkin Day”

El presunto plan, denominado por los implicados como “Pumpkin Day”, habría sido una forma codificada para referirse a un posible ataque durante las celebraciones de Halloween.

El Departamento de Justicia explicó que los arrestos en Nueva Jersey están directamente relacionados con los de Mohmed Ali y Majed Mahmoud, dos hombres arrestados en Michigan bajo cargos de planear un atentado inspirado en ISIS.

Los fiscales sostienen que Ali y Mahmoud compraron un rifle tipo AR-15, una escopeta y un dispositivo de disparo rápido conocido como “forced reset trigger”, capaz de aumentar la cadencia de fuego de un arma semiautomática.

De acuerdo con la denuncia penal, los sospechosos realizaron prácticas de tiro en campos de entrenamiento.

También compartieron materiales de propaganda extremista que alentaba ataques similares a los ocurridos en París (2015) o en el club Pulse de Orlando (2016), ambos reivindicados por el ISIS.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube