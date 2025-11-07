Desalojan comunidades de Barcelona por humo tóxico: el cuerpo de bomberos explica lo que ocurrió

Suscríbete a nuestros canales

Autoridades desalojaron a los habitantes de comunidades de El Pilar, en Barcelona, por el humo generado por un incendio en el área de coque y azufre en el Complejo Petroquímico José Antonio Anzoátegui.

De acuerdo con el comandante del Cuerpo de Bomberos del estado Anzoátegui, Jesús Valera, el humo tóxico es “producto de la quema de este azufre, el dióxido de azufre que, a dos partes por millón por supuesto genera una afectación en el humano”, refiere Unión Radio.

“Ya se realizó el desalojo de los colegios en el sector El Pilar. Protección Civil y el Cuerpo de Bomberos se encuentran en el sitio realizando las labores. En el Complejo José Antonio Anzoátegui se encuentran tres frentes de combate de incendios para lograr sofocar”, agregó Varela.

Debido a la contingencia, hay personas siendo atendidas en un Centro de Diagnóstico Integral (CDI), se desconoce la cifra de afectados por el humo.

“Reportaron que en el CDI hay personas solicitando ayuda”, dijo Valera.