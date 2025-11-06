Conmoción en una comunidad al hallar un cadáver desmembrado: Cicpc comienza averiguaciones

Suscríbete a nuestros canales

Vecinos de la comunidad de Las Vegas, en el municipio Libertador del estado Aragua, se encuentran conmocionados tras un macabro hallazgo la tarde del pasado miércoles 5 de noviembre.

Ese día encontraron un cadáver desmembrado de un hombre que aún no ha podido ser identificado por el avanzado estado de descomposición.

Ante la terrible escena, los residentes alertaron de inmediato a las autoridades del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC).

De acuerdo con la inspección preliminar del escenario, el cuerpo fue localizado completamente descuartizado.

Se estima que la víctima llevaba entre 5 y 8 días de haber fallecido, y las primeras hipótesis apuntan a que en el crimen participaron al menos dos personas.

Posible ajuste de cuentas

Hasta el momento, las razones del brutal asesinato se desconocen oficialmente. Sin embargo, las primeras líneas de investigación no descartan la posibilidad de que se trate de un ajuste de cuentas o una venganza. La identidad de la víctima permanece en el anonimato.

El cuerpo fue trasladado a la Morgue de Caña de Azúcar, donde se le practicarán las autopsias de ley en un esfuerzo por determinar las causas exactas de la muerte y avanzar en su identificación.

La comisión del CICPC continúa con las averiguaciones para esclarecer los hechos y dar con los responsables de este cruel homicidio

