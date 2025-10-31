Detienen pareja dedicada a suministrar armas a bandas criminales: Cicpc incauta dólares y un vehículo

Suscríbete a nuestros canales

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), lograron la aprehensión de dos individuos señalados de cooperar activamente con estructuras delictivas en el estado Guárico.

El director general del Cicpc, Douglas Rico, informó a través de su cuenta de Instagram, que la detención fue realizada durante un operativo de seguridad en la parroquia El Sombrero, municipio Julián Mellado.

Los detenidos, identificados como una mujer y un hombre conocido por el alias "Pillo", fueron localizados y capturados tras un proceso de inteligencia e investigación de campo que se llevó a cabo en la urbanización La Meseta.

¿Qué se conoce sobre el operativo?

Los detenidos fueron identificados por la Delegación Municipal El Sombrero de la Policía Científica como Angely Coromoto Rodríguez Morles, de 30 años y Ubaldo Duglei Martín Hernández de 36 años, conocido bajo el apodo de "Pillo".

Según los hallazgos del Cicpc, estos sujetos estaban dedicados al peligroso negocio del comercio ilícito de municiones, proporcionando los insumos esenciales para que las bandas criminales mantuvieran su actividad delincuencial dentro de la parroquia El Sombrero y sus adyacencias.

Detalles del operativo de captura

El dispositivo de seguridad culminó con la incautación de un significativo lote de material logístico y de apoyo a las bandas delictivas.

Entre las evidencias colectadas por los sabuesos del Cicpc se encuentran:

19 municiones, 285 cartuchos y un cargador de arma de fuego.

Una camioneta Chevrolet Silverado, año 2007, con placas 55YSAN.

Tres teléfonos celulares, 140 divisas estadounidenses en efectivo y 1.700 bolívares.

Una vez finalizado el procedimiento, los dos detenidos, junto con todas las evidencias recabadas, fueron puestos a disposición de la Fiscalía 16 del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Guárico, para que se inicie el correspondiente proceso penal.

