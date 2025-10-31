Siniestro crimen contra niño de siete años: hallaron su cadáver en un refrigerador

Suscríbete a nuestros canales

Un siniestro hecho quedó al descubierto tras el hallazgo del cuerpo de un niño de siete años de edad, el cual estaba oculto dentro de un refrigerador.

Detectives del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles (California, EEUU) encontraron los restos del infante en un apartamento de Lynwood en horas de la noche del martes.

Los agentes acudieron a la vivienda después de recibir una llamada de emergencia, en la cual se les solicitaba verificar el bienestar del menor de edad.

Cuando ingresaron en el domicilio, los uniformados descubrieron el cuerpo del niño y confirmaron su fallecimiento en el lugar.

Arrestan a la madre del niño

De acuerdo con las autoridades, la madre del menor, Destiny Harrison, de 25 años de edad, quedó bajo arresto como sospechosa por el delito de asesinato.

El padre del niño, Daniel Monzon, también de 25 años, y la abuela materna, Ana Zarceno Cárcamo, de 46, enfrentan acusaciones de conspiración para cometer asesinato, publicó Univisión.

En el mismo domicilio se encontraban otros tres niños, de nueve meses, 13 y 16 años, quienes quedaron bajo la custodia del Departamento de Servicios para Niños y Familias del Condado de Los Ángeles, mientras se esclarecen las circunstancias del caso.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado el nombre del menor fallecido, ni la causa exacta de su muerte.

Los investigadores continúan con la recolección de evidencia y entrevistas a testigos para determinar cuánto tiempo llevaba el cuerpo en el congelador y los motivos detrás del crimen.

El Departamento del Sheriff hizo un llamado a la comunidad para que cualquier persona con información relacionada con el caso se comunique con la Oficina de Homicidios.

Hallan cadáver de una niña en un basurero

En un hecho similar, dos mujeres resultaron detenidas, luego de que las autoridades las vincularan con un macabro crimen, relacionado con el hallazgo del cadáver de una menor de edad en un contenedor de basura.

Las sospechosas quedaron identificadas como Karla García y su hermana Jackelyn García. Las dos féminas serían madre y tía de una niña de 12 años cuyos restos se encontraron dentro del basurero.

Los hechos se registraron en Connecticut (Estados Unidos), de acuerdo con los primeros informes del suceso.

Jonatan Nanita (30), novio de la madre, también está acusado de homicidio y manipulación de pruebas físicas, por su presunta relación con el incidente.

Hallan el cuerpo de Jacqueline en un basurero

Según la publicación de Daily News, el pasado 8 de octubre, la policía de New Britain encontró un contenedor grande en el patio trasero de un edificio abandonado, tras recibir llamadas telefónicas en las cuales se les reportó sobre el comportamiento sospechoso de un grupo de personas.

Cuando las autoridades llegaron al sitio y revisaron dentro del contenedor, descubrieron los restos humanos.

Su madre quedó bajo arresto y está acusada de homicidio, privación ilícita de la libertad, riesgo de lesión a un menor, manipulación de pruebas físicas, crueldad hacia un menor de 19 años y disposición de cadáver.

