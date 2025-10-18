Consternación por hallazgo del cadáver de una niña en un basurero: esto se sabe sobre el caso de Jacqueline Torres

Suscríbete a nuestros canales

Dos mujeres resultaron detenidas, luego de que las autoridades las vincularan con un macabro crimen, relacionado con el hallazgo del cadáver de una menor de edad en un contenedor de basura.

Las sospechosas quedaron identificadas como Karla García y su hermana Jackelyn García. Las dos féminas serían madre y tía de una niña de 12 años cuyos restos se encontraron dentro del basurero.

Los hechos se registraron en Connecticut (Estados Unidos), de acuerdo con los primeros informes del suceso.

Jonatan Nanita (30), novio de la madre, también está acusado de homicidio y manipulación de pruebas físicas, por su presunta relación con el incidente.

Hallan el cuerpo de Jacqueline en un basurero

Según la publicación de Daily News, el pasado 8 de octubre, la policía de New Britain encontró un contenedor grande en el patio trasero de un edificio abandonado, tras recibir llamadas telefónicas en las cuales se les reportó sobre el comportamiento sospechoso de un grupo de personas.

Cuando las autoridades llegaron al sitio y revisaron dentro del contenedor, descubrieron los restos humanos.

La víctima fue identificada públicamente este lunes, como Jacqueline “Mimi” Torres, de 12 años de edad, informó la policía local en una conferencia de prensa.

Aún no está claro cuándo ni cómo murió; sin embargo, se pudo conocer que la niña sufrió maltrato físico y desnutrición antes de su muerte.

Al parecer su cuerpo fue guardado en un sótano y luego trasladado cuando la familia se mudó, durante la primavera pasada.

Víctor Torres y Frances Meléndez, padre y madrastra de la niña, declararon al medio ABC News que no habían podido contactar a la jovencita desde finales de enero.

Los investigadores creen que la menor murió hace aproximadamente un año cuando su familia vivía en Farmington. De allí se mudaron en marzo de 2025.

Ahora, su madre quedó bajo arresto y está acusada de homicidio, privación ilícita de la libertad, riesgo de lesión a un menor, manipulación de pruebas físicas, crueldad hacia un menor de 19 años y disposición de cadáver.

La tía de la niña fue acusada de riesgo de lesión a un menor, privación ilícita de la libertad y crueldad hacia personas menores, entre otros cargos.

La policía de Farmington colabora activamente con la de New Britain en la investigación. Por su parte, la alcaldesa de New Britain, Erin Stewart, afirmó que no existía ninguna conexión entre los sospechosos y la casa abandonada donde se arrojaron los restos.

Añadió que el edificio llevaba más de dos años vacío.

La fianza para Karla García y su novio, Jonatan Nanita, se fijó en cinco millones de dólares; mientras que la de Jackelyn García, en $1 millón.

Hablan los abuelos paternos de la niña

Los abuelos paternos de la víctima hablaron con Telemundo sobre sus fallidos intentos de contactar a la niña.

Con cada detalle que revelaron los parientes hizo que el caso sea mucho más devastador. Indicaron que estuvieron en constante contacto con la madre, ahora acusada de asesinato, y que les decía que "Mimi", como llamaban a la niña, no quería hablar con ellos ni con su papá.

Debido a ello, su padre, según el recuento del abuelo, llegó a buscar a su otra hija el domingo de la semana pasada, es decir, tres días antes de que encontraran el cuerpo. Ese día recogió a su otra hija y también le dijeron que Mimi no quería verlo.

Han sido días devastadores para Patricia Delgado y Félix Osorio, abuelos paternos de la pequeña Jacqueline Torres. “Yo estoy aquí porque Dios me está ayudando, porque esto es muy fuerte para mí”, dijo Delgado.

Ambos llegaron desde Florida hasta el lugar donde el cuerpo de su nieta fue encontrado. El sitio está rodeado de velas, globos y flores que la comunidad ha colocado en la propiedad en la calle Clark.

“Es una pérdida grande y no se lo deseo a nadie. Hay que hacer justicia por Mimi”, manifestó Osorio. La abuela, por su partre, exige “que todos paguen por la muerte de mi nieta, porque esto no puede quedar así”.

Delgado afirmó que cuidó de su nieta desde que nació hasta los siete años, pero la madre obtuvo su custodia, y aunque luchó en corte, no tuvo éxito.

“Pero DCF (Departamento de Niños y Familia) me la quitó. Ellos me obligaron a darle la niña y fui a la corte y me dijeron que la abuela no tenía derechos ya para coger la niña o poder verla”, aseguró.

Ante la situación, relataron que solo podían ver a la niña cuando la madre lo permitía, y que durante una visita desde Florida en 2023 fue la última vez que vieron a Mimi en persona. La abuela dice que regresó otras veces y aunque intentó visitar a su nieta, no lo logró.

“La quería llevar a comer y ella me decía que no, siempre tenía una excusa, siempre tenía algo que decir y no nos dejaba verla”, explicó Delgado.

