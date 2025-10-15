¡Terror en Guayaquil! Así fue la explosión de un coche bomba que deja varios heridos y una victima fatal

Suscríbete a nuestros canales

La explosión de un vehículo registrada este martes alrededor de las 18:30 horas en el norte de Guayaquil, específicamente sobre la Avenida Joaquín Orrantia, en las inmediaciones del Mall del Sol y del Sheraton Guayaquil Hotel, ha dejado un saldo preliminar de una persona fallecida y dos lesionadas.

Las autoridades han calificado el hecho como un acto de "terrorismo".

La víctima mortal fue identificada como un taxista que se encontraba en las cercanías del vehículo detonado.

Respuesta inmediata y neutralización de explosivos

Tras la explosión, unidades del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil atendieron la emergencia, despachando dos unidades de combate, un vehículo de rescate y cuatro ambulancias. Paramédicos brindaron atención inmediata a varias personas heridas.

El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, informó que en la escena se halló un segundo vehículo involucrado con una cantidad de explosivo que no detonó, el cual fue inmediatamente neutralizado por la Policía Nacional. Reimberg subrayó que los artefactos eran de "elaboración profesional" por parte de grupos delincuenciales.

Investigación por terrorismo y búsqueda de responsables

La onda expansiva de la detonación provocó daños significativos, incluyendo vidrios rotos en inmuebles cercanos.

La Fiscalía General del Estado de Ecuador ha abierto una investigación formal para esclarecer las responsabilidades del presunto atentado.

El gobernador de Guayas, Humberto Plaza, condenó el suceso y prometió una respuesta contundente:

"El hecho es terrorismo. Los vamos a buscar debajo de las piedras, los vamos a encontrar y pueden estar seguros que vamos a dar con ustedes y van a estar presos por terrorismo."

La rápida acción de los cuerpos de seguridad fue crucial para controlar el fuego, estabilizar a los heridos y asegurar que no hubiera más detonaciones, garantizando el perímetro en una zona de alta concurrencia.

