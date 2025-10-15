Violento crimen termina con la vida de un hombre venezolano: lo mató un vendedor de comida rápida

Suscríbete a nuestros canales

Un joven de 18 años de edad, vendedor de comida rápida, resultó detenido como responsable del violento asesinato de un hombre venezolano.

De acuerdo con los reportes del crimen, el presunto homicida quedó identificado como Iván R., acusado por matar a golpes a un hombre, originario de Venezuela, en la calle Río Lerma, alcaldía Cuauhtémoc, México.

Funcionarios de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) recibiern un llamado en el cual se les alertaba sobre la presencia de una persona lesionada en el punto referido y acudieron al sitio para verificar el reporte.

El homicida estaba cubierto de sangre

​En el lugar, los oficiales observaron a un hombre con visibles manchas de sangre en el cuerpo, por lo que solicitaron los servicios de emergencia. Paramédicos indicaron que el hombre había muerto, reseñó el medio local Milenio.

La zona fue resguardada por las autoridades policiales, las cuales informaron a los investigadores del Ministerio Público, para el inicio de las actividades periciales.

Varios testigos, quienes se encontraban en el sitio, señalaron a un joven de 18 años como el posible responsable de golpear al hombre hasta dejarlo inconsciente.

El sospechoso fue detenido, informado de sus derechos constitucionales y puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, dijeron los funcionarios. Será la Fiscalía la encargada de determinar su situación jurídica.

Mató al venezolano con un tubo

Por medio de las redes sociales, Carlos Jiménez, periodista y presentador del programa C4 en Alerta, indicó que el implicado trabaja en un puesto de “carnitas” o tacos mexicanos, en la calle río Lerma, de la colonia Cuauhtémoc.

El periodista señaló que Iván 'R' se emborrachó con sus compañeros de trabajo, luego tuvo una discusión con el venezolano, identificado con las iniciales W. S.

En medio del altercado, el local tomó un tubo metálico, al parecer, de los que utilizaba para montar su puesto ambulante, y golpeó al venezolano hasta dejarlo sin vida.

