Hombre causa fatal accidente al escapar con una moto robada: impactó contra un vehículo familiar

Un hombre ocasionó un fatal accidente, mientras conducía a alta velocidad una motocicleta, la cual estaba reportada como robada.

De acuerdo con los primeros reportes del incidente, el responsable sería un hombre de origen hispano, identificado como José García, hombre de 36 años de edad.

El ciudadano, residente de Brooklyn (Nueva York), perdió la vida cuando la motocicleta que conducía impactó contra un automóvil en Newark, la ciudad más poblada de Nueva Jersey.

Viajaba a alta velocidad en una moto robada

Las autoridades identificaron a la víctima una semana después de la colisión sucedida alrededor de las 9:45 de la noche del pasado 6 de octubre, informó la Fiscalía del condado Essex.

De acuerdo con la publicación de El Diario NY, los investigadores descubrieron que una camioneta Nissan Pathfinder del año 2006, que circulaba hacia el norte, intentó girar a la izquierda en 696 Mount Prospect Avenue, cuando fue impactada por una motocicleta todoterreno que se dirigía hacia el sur.

García fue trasladado al University Hospital de Newark, en ese mismo centro asistencial fue declarado muerto, a las 11:03 de la noche.

La motocicleta no estaba registrada y la fiscalía la había descrito previamente como “denunciada como robada”, detalló el medio NJ.com.

El conductor del vehículo Nissan permaneció en el lugar hasta que llegaron los funcionarios policiales. La investigación sigue abierta.

Dos muertos tras persecución por robo de moto

El pasado mes de junio, un incidente similar terminó con la vida de dos personas, quienes viajaban a bordo de una moto robada. Los delincuentes chocaron contra un miniván en medio de una persecución al noreste de Filadelfia.

La investigación preliminar reveló que los involucrados se movilizaban a alta velocidad luego de que un oficial intentara detenerlos. Su reacción se debió a que el vehículo fue reportado como robado.

La motora transitaba en sentido norte de Roosevelt Boulevard a alta velocidad cuando rebasó una luz roja y terminó por impactar contra el vehículo familiar.

El chofer de la moto fue identificado como Robert J. Donahue, de Filadelfia.

Accidentes viales en EEUU

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EEUU, 120 personas mueren cada día debido a accidentes automovilísticos.

Se estima que en ese país se producen unas 40.000 muertes relacionadas con este tipo de siniestros cada año. El exceso de velocidad y la conducción en estado de ebriedad representan en conjunto más del 60% de todos los accidentes mortales a nivel nacional.

Los principales factores que contribuyen a los accidentes automovilísticos incluyen el error humano, el mal diseño de las carreteras, el deterioro de la infraestructura y las condiciones climáticas.

Los vehículos de pasajeros están involucrados en la mayoría de los accidentes fatales, seguidos de cerca por los todoterrenos y las camionetas.

El estado con más muertes por accidentes automovilísticos, en cifras puras, es California, seguido de Florida y Texas. Mientras que, según DJC Law, los estados más seguros para conducir, ajustados por población, incluyen Massachusetts, Nueva Jersey y Minnesota.

