Cicpc captura a Fabiana Franco, líder de una estafa masiva con motos: así operaba su red

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) capturaron a Fabiana Gabriela Franco Damiano (34), líder de una estafa masiva con motos.

A través de sus redes sociales, el director del Cicpc, Douglas Rico, precisó los detalles del arresto que se efectuó en el estado Falcón.

El procedimiento lo llevaron a cabo agentes de la Delegación Municipal Churuguara.

Según lo informado por Rico, Franco Damiano está acusado de estafar a más de 14 víctimas con la promesa de motocicletas.

La mujer organizaba sistemas de ahorro y entregas programadas, recibía los pagos quincenales, pero jamás entregaba los vehículos, afectando el patrimonio de sus víctimas.

La detenida queda a la orden de la Fiscalía Cuarta del Ministerio Público de Falcón.

Durante el procedimiento, los funcionarios del Cicpc colectaron como evidencia un teléfono, un bolso y un talonario de recibo de pagos.

Los delincuentes aprovechan la alta demanda de transporte y la necesidad de crédito para engañar a la gente con promesas de entrega rápida y precios bajos.

En Venezuela, si usted o alguien que conoce ha sido víctima de una estafa, especialmente una relacionada con la venta de vehículos, planes de ahorro o delitos económicos, debe acudir a los principales organismos de investigación penal y justicia.

La denuncia debe formalizarse ante los entes que tienen la potestad de investigar y procesar los delitos:

1. Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc): Acuda a la Delegación Municipal o Subdelegación del CICPC más cercana a su localidad o donde ocurrió el delito.

Sí es una estafa cibernética: El Cicpc tiene la División de Delitos Informáticos (ubicada en Caracas, pero con capacidad de recibir denuncias digitales) para estafas que se iniciaron por redes sociales, WhatsApp o correos electrónicos.

2. Ministerio Público (Fiscalía General de la República): Acuda a la Fiscalía Municipal o Superior de su estado. Allí puede formalizar una denuncia. La Fiscalía asignará un fiscal que supervisará la investigación del Cicpc y defenderá los derechos de la víctima.

